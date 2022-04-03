ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يتخطى أتلانتا ويشارك ميلان الصدارة

تساوى نابولي في رصيد النقاط مع ميلان المتصدر بعد الفوز بصعوبة 3-1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان أتلانتا صاحب الأرض الطرف الأخطر في الشوط الأول، لكنه وجد نفسه متأخرا 2-صفر مع الوصول إلى الاستراحة بعد ركلة جزاء من لورينتسو إنسيني وماتيو بوليتانو.

وواصل أتلانتا الضغط في برجامو، واستحق تقليص الفارق في الدقيقة 58 عن طريق ضربة رأس من مارتن دي رون، ثم صنع العديد من الفرص لإدراك التعادل.

لكن مع ضغط صاحب الأرض، حسم نابولي الأمور وسجل الهدف الثالث قبل تسع دقائق من النهاية بعد هجمة مرتدة عن طريق إليف إلماس.

واحتفل لاعبو نابولي والجهاز التدريبي مع المشجعين عقب صفارة النهاية، حيث أصبح يملك 66 نقطة مثل ميلان الذي يواجه بولونيا يوم الإثنين.

وتمثل الهزيمة ضربة لآمال أتلانتا في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، حيث بقي فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني في المركز السادس بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس رابع الترتيب الذي يخوض مباراة قمة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثالث اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: