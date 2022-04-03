الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”أليانز ستاديوم“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان في قمة الجولة الـ31 للدوري الإيطالي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية بمنصة ”يوتيوب“ بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة بعدما حقق 17 فوزاً وتعادل 8 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل يوفنتوس 47 هدفاً واستقبل 26 هدفاً، ويقود الفريق مديره الفني ماسيمو أليغري ويعد هدافه في الدوري ألفارو موراتا برصيد 8 أهداف.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 29 مباراة بعدما حقق 17 فوزاً وتعادل 9 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل ميلان 62 هدفاً واستقبل 24 هدفاً، ويقوده المدير الفني سيموني إنزاغي ويعد هدافه بالدوري لاوتارو مارتينيز برصيد 14 هدفاً.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ12 من يناير الماضي بفوز إنتر بنتيجة 2-1 في كأس السوبر الإيطالي.

أسلحة يوفنتوس

يبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز على حساب إنتر للدخول بشكل أقوى في صراع المنافسة، خاصة أن فريق السيدة العجوز استعاد توازنه محلياً بعض الشيء بعد البداية المهزوزة وعدم فوزه في أول 4 جولات.

وفي المقابل، حقق يوفنتوس الفوز في آخر 4 مواجهات بالدوري، كما أنه لم يخسر في الكالتشيو في آخر 16 لقاء منذ الهزيمة أمام أتالانتا يوم الـ27 من نوفمبر الماضي.

وقال ماسيمو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الليلة ستكون عظيمة في كرة القدم الإيطالية في ظل المواجهة بين فريقين كبيرين وخاصة أن إنتر هو حامل اللقب وأحد المرشحين بقوة للتتويج.

وأشار إلى أن المباراة خارج التوقعات والحديث عن محاولات يوفنتوس للفوز من أجل منع إنتر من الفوز فهو أمر غير صحيح لأن يوفنتوس يبحث على الأقل عن تأمين تواجده في المربع الذهبي.

ويغيب عن يوفنتوس لوكا بيليغريني للإيقاف، ويعتمد أليغري على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى فيوتشيك تشيزيني وأمامه رباعي خط الدفاع ماتياس دي ليخت وجورجيو كيليني ودانيلو وماتيا دي شيليو.

ويقود خط الوسط دينيس زكريا أو أدريان رابيو وبجواره مانويل لوكاتيلي ويميناً خوان كوادرادو ويساراً باولو ديبالا مع ثنائي الهجوم ألفارو موراتا ودوسان فلاهوفيتش.

أوراق إنتر

يبحث إنتر أيضاً عن تحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة يوفنتوس ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لفريقه من أجل تعزيز فرص المنافسة على لقب الدوري.

ومن المرجح أن يعتمد إنزاغي على طريقة 3-5-2 بتشكيلة تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ميلان سكرينار ودانيلو دامبروزيو وأليساندرو باستوني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره هاكان كالهانغولو ونيكولو باريلا ويميناً دينزل دومفريس ويساراً روبن جوسينس مع ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة إنتر ويوفنتوس ستكون مثيرة ومميزة؛ خاصة أن الفريقين لديهما الفرصة بقوة للمنافسة على اللقب.

وأشار إلى أن يوفنتوس تطور مع أليغري خاصة في الدوري، ويسعى للعودة بقوة للمنافسة على اللقب أو على الأقل ضمان المشاركة بدوري الأبطال، موضحا أن إنتر يسعى لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة.