الصحف الرياضية: إسبانيا وألمانيا قنبلة عالمية.. إصرار على ليفاندوفسكي.. وبنزيما المنقذ (صور)

شكلت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومجموعات منتخبات فرنسا وإنجلترا وإسبانيا ولقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وأهمها لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتطورات عودة أنسو فاتي للعب وإصرار برشلونة على التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي وثمن ديكلان رايس نجم ويستهام يونايتد ورغبة بيب غوارديولا في رؤية الهولندي إيريك تين هاغ مدربا لمانشستر سيتي ومصير رئيس يوفنتوس أندريا أنيللي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومجموعة المنتخب الإسباني وكتبت: ”النجمة الثانية تأتي من الشرق“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء سيلتا فيغو والمتصدر ريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”ملعب بالايدوس يختبر المتصدر“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وكتبت: ”غريزمان وجواو فيليكس لمتابعة خط الانتصارات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ووقوع منتخب إسبانيا بجانب ألمانيا واليابان والمتأهل من نيوزيلندا وكوستاريكا وكتبت: ”قنبلة عالمية“.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات عودة أنسو فاتي للعب رفقة برشلونة وكتبت: ”خطوة جديدة إلى الأمام لأنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة ينتظر ويأمل سقوط ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومجموعة المنتخب الإسباني وكتبت: ”تحد عالمي“.

كما تحدثت عن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وإصرار برشلونة على ضمه وكتبت: ”إصرار على ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”أول اختبار بعد 4-0 في الكلاسيكو“وأيضا بلقاء ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد.

أس

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ووقوع منتخب إسبانيا بجانب منتخب ألمانيا وكتبت: ”ألمانيا لديها مشكلة“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”بنزيما المنقذ“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وكتبت: ”ألافيس يحتاج لأتلتيكو مدريد منطلق“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ووقوع منتخب إنجلترا بجانب كل من إيران وأمريكا والمتأهل من الملحق الأوروبي وكتبت: ”يبشر بالخير“.

كما تحدثت عن الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس وكتبت: ”بيب غوارديولا: إيريك تين هاغ مدرب مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بديكلان رايس نجم ويستهام يونايتد وكتبت: ”ديكلان رايس السعر هو 150 مليون جنيه إسترليني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وقوع منتخب فرنسا في مجموعة بجوار الدنمارك وتونس والمتأهل من ملحق بين القارات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: ”النجم المحظوظ“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات الدوري الفرنسي وكتبت عن لقاء نيس ورين: ”دفاع من حديد في مواجهة هجوم ناري“، وعن لقاء سانت إيتيان وأولمبيك مارسيليا: ”حار وبارد“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وتصريحات جون ألكان رئيس مجلس إدارة يوفنتوس وكتبت: ”جون يحصن أندريا“.

كما تحدثت الصحيفة عن لاتسيو وروما وكتبت: ”ساري: يدا بيد من أجل إيموبيلي“ و“روما: زانيولو يتوقف دائما“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي يغيب عنها منتخب إيطاليا وتأهل من مسارها في الملحق منتخب البرتغال وكتبت: ”كانوا ينتظرونا غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات جون ألكان رئيس مجلس إدارة شركة فيات المالكة ليوفنتوس وكتبت: ”ألكان: أندريا أنيللي لا يلمس“.

الصحيفة اهتمت بالأندية الإيطالية وكتبت: ”يوفنتوس وسامبدوريا وجنوة ونابولي وإمبولي تحت خطر الغرامات“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ووقوع إسبانيا بجانب ألمانيا في مجموعة واحدة.