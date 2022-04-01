الصحف الرياضية: ألمانيا قنبلة القرعة.. داني أولمو هدف برشلونة.. وفلاهوفيتش مثل مبابي وهالاند (صور)

شكلت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 والتي تجرى اليوم الجمعة، في قطر ونتائج لقاءات دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتأهل أولمبيك ليون لمواجهة باريس سان جيرمان، وتطورات مستقبل النجمين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بأخبار ريال مدريد وعودة يرلاند ميندي وكريم بنزيما، وقرب حصول فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني، وصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الفرنسي، وأخبار انتقالات برشلونة، وأخبار يوفنتوس، ومستقبل باولو ديبالا، والصراع حول لقب الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أخبار ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور على بعد خطوة من الحصول على جواز سفر إسباني“ و“كريم بنزيما وميندي في لائحة لقاء سيلنا فيغو“.

الصحيفة تحدثت عن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”إسبانيا تبحث عن منافسين“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وكتبت: ”بيكيه: بارتوميو كذب علي وأنا دافعت عنه كالأبله“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الأرقام المالية لصفقة رعاية ”سبوتيفاي“ لبرشلونة، وكتبت: ”سبوتيفاي تدفع 435 مليون يورو لبرشلونة“.

كما تحدثت عن النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”المحاولة الأخيرة من برشلونة للتعاقد مع إيرلينغ هالاند“ وأيضا عن المدافع الألماني أنطوني روديغر وكتبت: ”اجتماع من أجل التعاقد مع روديغر“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”اليوم حفل قرعة كأس العالم قطر“.

كما اهتمت بتصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وكتبت: ”اتهامات ناصر الخليفي لفلورنتينو بيريز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الرقم القياسي للحضور الجماهيري في لقاء برشلونة وريال مدريد برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”تأثير“.

كما تحدثت عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هلاند، وكتبت: ”هزيمة ريال مدريد 4/0 أمام برشلونة تؤخر قرار إيرلينغ هالاند“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يبحث عن الحظ في القرعة“.

كما اهتمت بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”محيط كيليان مبابي يرغب في أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان“.

أس

ركزت الصحيفة على تصريحات إياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو قبل مواجهة ريال مدريد، وكتبت: ”أسباس: بنزيما وأنا لاعبا الروك القدامى“.

كما تحدثت عن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتواجد ألمانيا في المستوى الثاني، وكتبت: ”ألمانيا هي القنبلة“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وخطط المستقبلية في الصفقات، وكتبت: ”برشلونة: داني أولمو هدف في 2023“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك ليون لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لمواجهة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نحن في النهائي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”منتخب فرنسا: قرعة جيدة أو أسوأ سراب“.

كما اهتمت بصراع دوري الأبطال في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا ونيس ورين حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الجديد، وكتبت: ”فلاهوفيتش مثل مبابي وهالاند“.

كما اهتمت الصحيفة بنجم روما الشاب نيكولو زانيولو وكتبت: ”زانيولو الكثير من العذاب“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات غياني إنفانتينو رئيس الفيفا حول غياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم، وكتبت: ”إنفانتينو: غياب إيطاليا؟، أشعر بالبكاء“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وكتبت: ”كونتي يدفع ديبالا نحو إنتر ميلان“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء يوفنتوس أمام أولمبيك ليون من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”شكرا للشابات“.

كما اهتمت بميلان ومدربه ستيفانو بيولي، وكتبت: ”ميلان: بيولي يطلب لقب الدوري“.