مبابي يرد بغضب على صورة وتعليق مسيء لوالده

أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا انزعاجه من نشر صورة عبر حساب موقع مراهنات على تويتر مع تعليق مسيء لوالده.

ونشر موقع WinamaxSport للمراهنات الرياضية صورة لمشجع أفريقي في المدرجات يظهر مؤخرته للجماهير المجاورة له أثناء مشاهدة مباراة، ويقومون بالتقاط صور للمؤخرة.

لكن ما أزعج مبابي تعليق الصورة الذي جاء فيه: ”ويلفريد مبابي خلال احتفاله بهدف نجله (كيليان) ضد جنوب إفريقيا“.

وعلق مبابي على الصورة موجها كلامه إلى الموقع قائلا: ”هذا خطر المراهنة على الإنترنت.. لم يعد لها حد. القليل من الاحترام من فضلكم“.

ومددت فرنسا مسيرتها من الانتصارات إلى سبع مباريات متتالية بعدما سجل مبابي هدفين وأوليفييه جيرو الذي يطارد رقما قياسيا في الفوز 5-صفر على جنوب أفريقيا، في مباراة ودية يوم الثلاثاء الماضي في مدينة ليل الفرنسية.

ولم يتعرض بطل العالم، الذي لم يخسر منذ خروجه من دور الستة عشر لبطولة أوروبا 2020 أمام سويسرا بركلات الترجيح، لأي متاعب أمام فريق لم يقابله منذ كأس العالم لكرة القدم 2010.

في سن 23 عاما تخطى مبابي بالفعل نصف رصيد الأسطورة تييري هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، حيث رفع مهاجم باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 هدفا دوليا بعد ثنائية في الفوز على جنوب أفريقيا.

وفي نفس السن أحرز هنري ثمانية أهداف فقط، قبل أن يختتم مسيرته الدولية برصيد 51 هدفا في 123 مباراة مع فرنسا.

وعقب غيابه عن مباراة ودية أمام كوت ديفوار يوم الجمعة الماضي؛ بسبب عدوى، سدد مبابي 12 كرة على المرمى في أداء رائع أمام جنوب أفريقيا.

كما ساهم في هدفي أوليفييه جيرو ووسام بن يدر، وصنع هدف ماتيو الغندوزي عقب تسجيله هدفه التاسع في آخر خمس مباريات مع فرنسا.

وقال هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا عن مبابي: ”اللعب أمامه يعني مواجهة 12 لاعبا“، في حين قال ديدييه ديشان المدير الفني لفرنسا: ”أخبرتكم من قبل أنه مبهر وهذه حقيقة. قدماه مشتعلتان. كان يود اللعب في المباراة الأولى يوم الجمعة. قدرته على التحرك السريع والتسجيل تجعله لاعبا بارزا، لكنه يتمتع بالذكاء ليشكل جزءا من المجموعة داخل وخارج الملعب“.