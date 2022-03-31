كنت شديد القسوة معه.. ناصر الخليفي يكشف كواليس لقائه مع فلورنتينو بيريز

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كواليس لقائه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قبل أسابيع.

وأوضح الخليفي في مقابلة على قناة ”بي بي سي سبورتس“، أن اللقاء كان متوترا مع فلورنتينو بيريز، وقال رئيس باريس سان جيرمان إن فلورنتينو بيريز ”تحدث معي في مباراة دوري أبطال أوروبا“، وإنني ”كنت شديد القسوة معه“، قال لي: ”يجب أن نصل إلى نقطة يمكننا فيها التحدث إليكم“.

ونشأت الخلافات بين الخليفي وفلورنتينو بيريز مع إنشاء دوري السوبر الأوروبي في أبريل الماضي، حيث يعد ريال مدريد من مؤسسي المشروع، في حين يرفضه باريس سان جيرمان، وقال الخليفي: ”الناس يموتون في أوكرانيا وليس لديهم مكان للنوم. ونحن نقاتل على دوري السوبر الأوروبي؟“.

وفي أبريل الماضي، أعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، حيث كان بيريز رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي، على أن يتكون مجلس إدارته من 4 نواب، هم: أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مالكوم غليزر مالك مانشستر يونايتد، ستان كرونكي مالك آرسنال، وجون هنري مالك ليفربول.

ليكيب الفرنسية ترجح أن يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثتائي ناصر الخليفي وليوناردو لما صدر منهما بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا .. اللجنة التأديبية ستجتمع 29 مارس. pic.twitter.com/6RZBbGIYoH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

لكن المشروع واجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية والمشجعين، وانهار خلال أيام عقب انسحاب ستة أندية إنجليزية وتبعها أتلتيكو مدريد بجانب ميلان وإنتر ميلان.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ما زالوا يتمسكون بإقامة البطولة.

وأضاف الخليفي عن رأيه في مشروع دوري السوبر الأوروبي: ”كان بإمكاني قبول الشيك البالغ 400 مليون يورو الذي قدموه لي، لقد دعوني، ثم عندما قلت لا، قالوا إنهم لم يدعونني، ليس لديها أي احتمال للنجاح“.

اليويفا يفتح تحقيقا مع ناصر الخليفي عقب أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان https://t.co/iX7quXVzF4 pic.twitter.com/zVsTe8VA4o — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وأتم الخليفي: ”لو كنت أفكر في نفسي كان بإمكاني الانضمام للمشروع، خاصة أثناء الوباء، ومع ذلك ماذا عن النظام والمشجعين والقيم التي نمثلها؟ لقد نسوا أن كرة القدم هي عقد اجتماعي وليس عقدًا قانونيًا“.

وبرر ناصر الخليفي رفضه لدوري السوبر الأوروبي، وقال: ”مشكلة الأندية الصاعدة هي أنها لا تتمتع بالاستقرار. ليس لديهم رؤية مالية طويلة المدى“.

ثقة بيريز

وفي نوفمبر الماضي قال فلورنتينو بيريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”دوري السوبر الأوروبي ليس مجرد بطولة جديدة، إنها أكثر من ذلك بكثير؛ لأنها تحاول تغيير ديناميكيات كرة القدم، وتمنح الأندية الحرية، بحيث تكون متحكمة في مصيرها“.

ناصر الخليفي يحاول اقتحام غرفة الحكام.. ويظهر غاضبا للغاية بعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان https://t.co/aTqV1wW6Fk pic.twitter.com/thjVzkx77D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وأضاف بيريز: ”دوري السوبر الأوروبي سيحقق في النهاية الحرية واللعب المالي النظيف والاحترام، مع تجنب المواقف التي تتلقى فيها الأندية دعما عشوائيا، ورغم محاولات التشهير، إلا أن المسابقة لن تتطور إلا إذا كانت متوافقة مع الدوريات المحلية“.

وتابع بيريز: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض قبول أي فكرة، تعرضت الأندية للتهديد، وتعرض الرؤساء للإهانة من رئيس اليويفا (ألكسندر تشيفرين)“.