الصحف الرياضية: بيلينغهام صيف 2023.. دي خيا منزعج من إنريكي.. وديربي إيطاليا (صور)

شكل الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري في لقاء لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتأهل باريس سان جيرمان للسيدات لنصف النهائي رفقة برشلونة، ومواجهة يوفنتوس وأولمبيك ليون في إياب ربع النهائي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف برغبة ريال مدريد في تحصين فينيسيوس جونيور والتعاقد مع مبابي وهالاند الصيف القادم والإنجليزي جود بيلينغهام في صيف 2023 وتأثير تجديد عقد عثمان ديمبلي على صفقات برشلونة ولقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وانزعاج دي خيا من مدرب المنتخب الإسباني.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد 5/2 في الكامب نو أمام أكثر من 91 ألف متفرج وكتبت: ”91553 رقم قياسي“ و“برشلونة في نصف النهائي“.

الصحيفة اهتمت برواتب لاعبي كرة القدم وكتبت: ”هؤلاء اللاعبون الأعلى أجرا في أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وخطط المستقبل وكتبت: ”ريال مدريد: مبابي وهالاند وتحصين فينيسيوس جونيور“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير على ريال مدريد 5/2 وسط حضور جماهيري قياسي برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”رقم قياسي تاريخي وفوز ساحق“ و“فسيفساء رائعة رفقة الرقم القياسي“.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد برشلونة عقد عثمان ديمبلي وتأثيره على التعاقدات وكتبت: ”تجديد عقد ديمبلي يؤثر على صفقة رافينها“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 5/2 على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وسط رقم قياسي للجماهير وكتبت: ”91.553 برشلونة الرقم القياسي العالمي“.

أس

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بالنجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند وكتبت: ”بيلينغهام في صيف 2023“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مدريد 5/2 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام عدد قياسي من الجماهير وكتبت: ”رقم قياسي من الجماهير وحفل برشلوني“.

كما اهتمت الصحيفة بمنتخب إسبانيا وكتبت: ”دافيد دي خيا منزعج من لويس إنريكي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد التعادل في إياب ربع النهائي أمام بايرن ميونخ 2/2 إثر التمديد لوقتين إضافيين وذكرت بإقصاء فريق الرجال أمام ريال مدريد وكتبت: ”على مفترق الطرق“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك ليون ويوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”أولمبيك ليون يخيف أقل“.

كما اهتمت بالمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو لاعب ميلان وكتبت: ”جيرو اللجوء دائما“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والتنافس الكبير بين الفريقين وكتبت: ”ديربي إيطاليا“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أولمبيك ليون ويوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”لبؤات في ليون“.