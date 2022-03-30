من سيتأهل لكأس العالم حال استبعاد إيران بسبب منع السيدات من دخول الملاعب؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى إمكانية إحياء أمل ”الأزوري“ في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في حال استبعاد إيران من البطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي بسبب حظر دخول النساء إلى الملعب.

وأثارت وسائل إعلام إيطالية منها Sport Mediaset ثم ”سكاي سبورت إيطاليا“ وSportitalia هذا الأمر لكنه لا يزال غير محتمل في ظل عدم استبعاد إيران بالفعل.

بعد التقارير التي انتشرت عن إمكانية حرمان إيران من التأهل لكأس العالم بسبب منع السيدات من دخول الملاعب برأيك حال اتخاذ هذا القرار.. من يكون البديل في مونديال قطر ٢٠٢٢ منتخب إفريقي مثل الجزائر – مصر منتخب أوروبي مثل إيطاليا منتخب آسيوي الامارات مع لعب العراق الملحق الأسيوي؟ pic.twitter.com/uuKiiPFkXz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وقال تقرير لـ Sport Mediaset إنه لا يمكن استبعاد فريق متأهل بالفعل للمونديال (إيران) من إلا في حالة إيقاف أو طرد الفيفا للاتحاد الإيراني.

وفي حال ذلك، ووفقًا لتقدير الفيفا وللمادة السادسة من اللائحة: ”إذا انسحب أي اتحاد أو تم استبعاده من البطولة، سيقرر الفيفا الأمر وفقًا لتقديره الخاص وسيتخذ أي إجراء يراه ضروريًا“.

لكن بالطبع إيطاليا ستغري الرعاة والمنظمين في حال استبعاد إيران بالفعل، لكن الاحتمال بعيد جدًا حتى هذه اللحظة نظرا لعدم وجود أي إجراء ضد الاتحاد الإيراني.

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد رشت النساء برذاذ الفلفل أثناء احتجاجهن سلميا على قرار منعهن من دخول استاد في مدينة مشهد لحضور مباراة إيران ولبنان في ختام التصفيات الآسيوية يوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منع قوات الأمن لنساء وفتيات من حضور مباراة في تصفيات كأس العالم للرجال، وبعدها ظهرت نساء وفتيات في حالة اختناق وأعينهن تتدفق بالدموع والاحمرار بعد الحادث الذي وقع خارج استاد الإمام الرضا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وطالبت صحفيات وناشطات حقوقيات الفيفا بإدانة هذا التصرف العنصري بين الجنسين واتخاذ إجراء وعدم الانصياع لما تقوله الحكومة الإيرانية بهذا الشأن.

ناشطون إيرانيون ينشرون فيديو لمعاناة سيدات إيرانيات بعد رشهن برذاذ الفلفل عقد احتجاجهن على منعهن من دخول الملعب لمشاهدة مباراة #ايران ولبنان في #تصفيات_كأس_العالم_2022 رغم حصولهن على التذاكر بطرق شرعية عبر شراءها من منافذ بيعها. pic.twitter.com/qZFjfh6bNQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

نظرًا لأن هذه جريمة متكررة، أشار عضو الاتحاد الإيراني مهرداد سرادشي على تويتر إلى أنه سمع ”أخبارًا مقلقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن“.

ومن المحتمل في حال استبعاد إيران أن يختار الفيفا الفريق الأعلى تصنيفا ولا شك أن إيطاليا بطلة أوروبا الأقرب لتحل محل المنتخب الآسيوي.

وجاء الحادث المروع بعد أن وعد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإصلاحات تدريجية في 2018 فيما يتعلق بحضور السيدات للمباريات.

بعد عام واحد، هدد الفيفا بإيقاف إيران إذا لم تسمح للمشجعات بحضور المباريات. بينما وافقت إيران على السماح للسيدات بحضور المباريات الوطنية في ملعب آزادي في طهران، لم يتضح ما إذا كان الحظر قد تم رفعه في جميع أنحاء البلاد.

وجاء تهديد الفيفا بعد وفاة الشابة الإيرانية سحر خضياري التي حُوكمت لحضور مباراة متنكرة بزي رجل لخشيتها من الذهاب إلى السجن، لكنها أشعلت النار في نفسها خارج قاعة محكمة.