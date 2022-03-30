مبابي يرفض دعوة حضور قرعة كأس العالم في الدوحة

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن قطر التي تستضيف كأس العالم، نهاية العام الحالي، تمنت أن يحضر كيليان مبابي مهاجم فرنسا، وباريس سان جيرمان، مراسم قرعة المونديال التي ستقام، يوم الجمعة، في الدوحة، لكنه رفض الدعوة.

وأضافت الصحيفة أنه رغم وجود تبادلات بين الممثلين القطريين والاتحاد الفرنسي لكرة القدم للسماح للمهاجم، البالغ من العمر 23 عامًا، لحضور القرعة، لكن مبابي رفض الدعوة.

ويأتي رفض ”مبابي“ الدعوة القطرية بداعي أنه ليس قائد المنتخب الفرنسي، لذلك لن تكون له أي صفة رسمية في حال حضور حفل القرعة.

هل يكون دليلا على حسم موقفه؟ 🗞 جريدة ليكيب الفرنسية تؤكد أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رفض دعوة لحضور قرعة كأس العالم في قطر. pic.twitter.com/uoW96WFnUn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وسيعرف رجال المدير الفني ديدييه ديشان أي منتخبات سيواجهها أبطال العالم في دور المجموعات، بعد احتلال ”الديوك“ الفرنسية التصنيف الأول، إلى جانب منتخبات: قطر صاحب الأرض والجمهور، والبرازيل، وبلجيكا، والأرجنتين، وإسبانيا، والبرتغال، وإنجلترا.

وفي سن 23 عامًا تخطى مبابي بالفعل نصف رصيد تييري هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، ورفع مهاجم باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 هدفًا دوليًا بعد ثنائية في الفوز الساحق 5-صفر على جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي نفس السن أحرز هنري 8 أهداف فقط قبل أن يختتم مسيرته الدولية برصيد 51 هدفًا في 123 مباراة مع فرنسا.

وعقب غيابه عن مباراة ودية أمام كوت ديفوار، يوم الجمعة الماضي، بسبب عدوى سدد مبابي 12 كرة على المرمى في أداء رائع أمام جنوب أفريقيا.

وستحدد القرعة المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب من المنتخبات الـ32 المتأهلة، كما سيجري توزيع المنتخبات على 8 مجموعات. وبذلك، يتقرر أي منتخبات ستتواجه في دور مجموعات البطولة التي تنطلق، بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وستكون نسخة قطر 2020 آخر مونديال يشارك فيه 32 منتخبًا، وستتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بداية من النسخة المقبلة المقررة، العام 2026، في كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبًا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.