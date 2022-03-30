أندية روسيا واتحاد الكرة يدرسان الانفصال عن اليويفا والانضمام للاتحاد الآسيوي

تدرس الأندية والاتحاد الروسي لكرة القدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، حيث يوجد لديهم العديد من الحلفاء بعد استبعادهم من المسابقات الأوروبية وتصفيات كأس العالم، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واستبعد كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأندية والمنتخبات الروسية من منافساتهما في نهاية فبراير/شباط الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهكذا، لن تتمكن الأندية الروسية من اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر إلى أجل غير مسمى، بينما تم استبعاد فريق سبارتاك موسكو من دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

كما تم استبعاد منتخب روسيا من خوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، وهو القرار الذي سمح لبولندا بالتأهل مباشرة ومواجهة السويد في نهائي الملحق، في حين لن يتمكن المنتخب الروسي للسيدات من المشاركة في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

ومع ذلك، تشير المعلومات الواردة من روسيا إلى أن الاتحاد الروسي يفكر في الانتقال للاتحاد الآسيوي للعبة، في حين استطلع موقع championat الروسي على الإنترنت آراء شخصيات مختلفة لتحليل إيجابيات وسلبيات الفكرة. ومع ذلك، يجب أن يتم التصديق على التغيير من قبل الاتحادات المحلية الآسيوية الأخرى، ولذلك لن يكون الأمر بسيطًا على الإطلاق.

وقال أندريه كانسيلسكيس، مهاجم مانشستر يونايتد السابق: ”اقتراح مثير للاهتمام بالنسبة لي، أريد مشاهدة مثل هذه المباريات. بالتأكيد، يجب أن يلعب المنتخب الروسي وأنديتنا، بغض النظر عن تطورات الوضع. إذا كان لدى روسيا خيار حقيقي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فلماذا لا؟ لقد عملت في آسيا، ولعبت في المملكة العربية السعودية“.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتحاد الإسرائيلي تحول من الاتحاد الآسيوي إلى الأوروبي وذلك بعد خوض مبارياتها في الاتحاد الآسيوي بين عام 1954 و1974 قبل طردها، وبعد ذلك لم تنضم إلى أي اتحاد حتى عام 1991، عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت كازاخستان أيضًا عضوًا في الاتحاد الآسيوي قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2002، بينما غادرت أستراليا اتحاد أوقيانوسيا للعب في آسيا في 2005.

معارضة الخليفي

تعارض رابطة الأندية الأوروبية برئاسة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عودة الفرق الروسية إلى المسابقات القارية في الوقت الراهن.

وقال داريوش ميودوسكي، نائب رئيس الرابطة: ”لا يمكننا أن نتخيل أن الأندية في روسيا ستكون قادرة على اللعب قبل أن تتمكن تلك الموجودة في أوكرانيا من اللعب. نعلم أن الأندية الأوكرانية لن تكون قادرة على المنافسة لفترة طويلة قادمة“.

وأوقفت الأندية الأوكرانية والمنتخب الوطني كذلك أنشطتها الرياضية منذ الغزو، وتم تأجيل مباراة قبل نهائي الملحق الأوروبي بين اسكتلندا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر حتى يونيو/حزيران المقبل. كما قررت الرابطة منح أوكرانيا مساعدة مالية أولية قدرها مليون يورو.

وقال القطري الخليفي: ”نعيش أوقاتًا مضطربة. نشعر بالحزن جميعًا لرؤية الهجمات العنيفة على الشعب الأوكراني، ونحن نؤيد السلام. نحن على اتصال بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) حتى نتمكن من مساعدة كل من الشعب الأوكراني واللاجئين في البلدان المجاورة. وسنقدم مبلغًا أوليًا قدره مليون يورو كمساهمة“.