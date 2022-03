رابطة الأندية الأوروبية ترفض عودة الفرق الروسية للمنافسات الدولية

أبدت رابطة الأندية الأوروبية (أيكا) معارضتها لعودة فرق كرة القدم الروسية خلال وقت قريب إلى المنافسات الدولية، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال داريوس ميودوسكي، نائب رئيس رابطة أيكا، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الرابطة في فيينا: ”لا يمكنني تخيل السماح للأندية الروسية بالمشاركة قبل أن تتمكن الأندية الأوكرانية من ذلك“.

وأضاف: ”نحن نعرف أن الأندية الأوكرانية لن تستطيع المشاركة لفترة“.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والاتحاد الدولي (فيفا)، قد أوقفا الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في المنافسات الدولية، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

