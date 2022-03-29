رابطة الأندية الأوروبية ترفض عودة الفرق الروسية للمنافسات الدولية

أبدت رابطة الأندية الأوروبية (أيكا) معارضتها لعودة فرق كرة القدم الروسية خلال وقت قريب إلى المنافسات الدولية، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال داريوس ميودوسكي، نائب رئيس رابطة أيكا، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الرابطة في فيينا: ”لا يمكنني تخيل السماح للأندية الروسية بالمشاركة قبل أن تتمكن الأندية الأوكرانية من ذلك“.

وأضاف: ”نحن نعرف أن الأندية الأوكرانية لن تستطيع المشاركة لفترة“.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والاتحاد الدولي (فيفا)، قد أوقفا الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في المنافسات الدولية، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

As the sun sets in Vienna, let’s take a look at the best bits from day two of ECA’s 27th General Assembly… #WeAreECA pic.twitter.com/MJTv8fGiJ8 — ECA (@ECAEurope) March 29, 2022

وتوقفت جميع أنشطة كرة القدم في أوكرانيا، كما تأجلت مباراة المنتخب التي كانت مقررة أمام إسكتلندا، يوم الخميس الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم إلى يونيو المقبل.

وأعلن ناصر الخليفي رئيس رابطة أيكا، الإثنين، دفع مليار يورو (1,1 مليار دولار) لدعم جهود الأندية الأوكرانية الأعضاء في مساعدة الشعب الأوكراني.

رئيس نادي شاختار دونيتسك الأوكراني يدعو لطرد روسيا من الفيفا

من جهة أخرى دعا رئيس أحد أكبر أندية كرة القدم في أوكرانيا، الاتحادين الدولي (الفيفا)، والأوروبي (اليويفا)، لطرد الاتحاد الروسي للعبة من المنظمتين.

وقال سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك، الفائز بأربعة من آخر 5 ألقاب للدوري الأوكراني، لوكالة ”رويترز“ إنه يجب استبعاد روسيا من الاتحادات الرياضية بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري.

وتم تعليق مشاركة الأندية والفرق الروسية حاليًا في المسابقات الدولية، لكن الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يزال عضوًا كاملًا في الفيفا، واليويفا.

ويعقد الفيفا مؤتمره السنوي في الدوحة، يوم الخميس، ومن غير المتوقع أن يكون الاتحاد الأوكراني قادرًا على حضور الاجتماع، لكن من المرجح أن يكون الاتحاد الروسي موجودًا.

وقال بالكين لـ“رويترز“ في رسالة نصية: ”أود أن أحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والفيفا، على اتخاذ خطوة أخرى، وإلغاء أو تعليق عضوية روسيا“.

وأضاف: ”في سبعينيات القرن الماضي، طُردت جنوب أفريقيا من الفيفا بسبب سياسة الفصل العنصري، ويجب طرد روسيا بسبب سياسة الإبادة الجماعية للأوكرانيين، وهنالك حرب دموية تشنها على بلادنا، ولطالما استخدم الروس الرياضة كدعاية لإيديولوجيتهم، وإذا كانت هذه الأيديولوجية تهدد التعايش السلمي، اليوم، يجب عزل روسيا بالكامل حتى تغير سياستها“.

ومنذ اندلاع الصراع في منطقة دونباس، في 2014، اضطر نادي دونيتسك لخوض مبارياته على أرضه في لفيف، وخاركيف، وكييف. وتم تعليق الدوري الأوكراني حاليًا بسبب الحرب.

وقال بالكين: ”النادي، وجميع الأوكرانيين، بحاجة إلى السلام، ومن الضروري وقف هذه الحرب المجنونة، ويقاتل الأوكرانيون، وقد رأى العالم بأسره أننا في هذه الأيام ندافع ليس فقط عن حريتنا واستقلالنا، ولكن أيضًا عن حرية وقيم العالم الديمقراطي.

”ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لهزيمة العدوان الروسي هي توحيد جهودنا، ومن الضروري تشديد العقوبات ضد روسيا في جميع الاتجاهات الممكنة، ومن المهم الحد من موارد روسيا، وقدراتها الإعلامية حتى تشعر بالعزلة.

”ماذا يمكننا أن نفعل في مجال الرياضة لعزل روسيا عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية؟، وهذا، إلى حد كبير، قد تم بالفعل، لكنني أود أن أحث الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والفيفا، على اتخاذ خطوات أكبر“.