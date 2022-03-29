الفيفا يبدأ محادثات بشأن بدائل لخطة إقامة كأس العالم كل عامين

كشفت تقارير إعلامية أن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تواجه معارضة شديدة لإقامة كأس العالم كل عامين ليست مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الفيفا هذا الأسبوع، لكن من المقرر أن تركز المحادثات بدلا من ذلك على بحث مقترحات بديلة.

وبينما ستستمع الوفود إلى آخر مستجدات المشاورات حول التغييرات في جدول المباريات الدولية، قالت وكالة ”رويترز“ إنه لن يتم التصويت على المقترح المثير للجدل بإقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من الشكل الحالي كل أربع سنوات.

وقوبلت الخطة، التي طرحها أرسين فينغر المسؤول عن التطوير في الفيفا ويدعمها غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بمعارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والأندية الأوروبية البارزة.

قال آرسين #فينغر مدير التطوير في "فيفا"، إن الاتحاد يفكر في إقامة #كأس_العالم وبطولة أوروبا كل عامين مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.#إرم_سبورت pic.twitter.com/mK4mIthvui — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2021

وكان ينظر إلى مؤتمر الفيفا في الدوحة، يوم الخميس، على أنه معركة قد تكون حاسمة حول الفكرة، لكن ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قال، يوم الثلاثاء، إنه لم يشعر بالمفاجأة بغياب المقترح عن جدول الأعمال.

وقال المسؤول القطري، الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جيرمان: ”إنها ليست فكرة بالنسبة لنا، لذلك لا نعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها.. فهي غير موجودة بالنسبة لنا. أعتقد أنني لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا من ذلك“.

ويقول الفيفا إن المناقشات مستمرة حول خطط فينغر لإصلاح جدول المباريات الدولية، والذي يحدد البطولات والمباريات التي تقام على مدار الموسم.

وتنتهي الاتفاقية الحالية بشأن جدول المباريات الدولية في 2024.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشار ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن الفيفا تخلى الآن عن فكرة فينجر.

وقال تشيفرين: ”إقامة كأس العالم كل عامين أمر غير مرغوب فيه للجميع في كرة القدم. أنا سعيد لأن الفيفا أدرك ذلك أيضا.

وأضاف: ”لدينا مناقشات، ولكن بالنسبة لي إقامة كأس العالم كل عامين خارج تفكيرنا. أثق أننا سنتوصل إلى حل مع الفيفا قريبا“.

وتنطلق كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وستقام قرعة البطولة في الدوحة يوم الجمعة.