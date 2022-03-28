رياضة

روبرتو مانشيني حريص على البقاء مدربا لمنتخب إيطاليا رغم الفشل في التأهل إلى كأس العالم
تاريخ النشر: 28 مارس 2022 18:22 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2022 19:15 GMT

روبرتو مانشيني حريص على البقاء مدربا لمنتخب إيطاليا رغم الفشل في التأهل إلى كأس العالم

منتخب إيطاليا نال كأس العالم 2006 بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا، لكنه ودع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا من الدور الأول، وكذلك في مونديال البرازيل في 2014.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

تعهد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بالبقاء في منصبه، قائلا للصحفيين اليوم الإثنين إنه يريد الفوز بكأس العالم لكرة القدم، رغم فشل بطل أوروبا في التأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويغيب منتخب إيطاليا عن البطولة التي تنطلق في قطر نهاية العام الحالي بعد خسارة صادمة 1/0 على أرضه أمام مقدونيا الشمالية، الأسبوع الماضي، في قبل نهائي الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم.

ولا يواجه مانشيني أي دعوات بإقالته، حيث أظهر رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا دعمه للمدرب لتجاوز الهزيمة ومواصلة أداء مهمته.

وقال مانشيني قبل مباراة ودية في تركيا غدا الثلاثاء: ”تحدثت مع رئيس الاتحاد الإيطالي، اتفقنا على كل شيء. أنا سعيد، سنتحدث مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأضاف: ”الآن نحن نركز على المباراة، بعدها سنناقش ما نحتاجه للتطوير في المستقبل. هذا كل ما في الأمر. أشعر بالرغبة في البقاء لأنني ما زلت صغيرا. أردت الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم، لذلك بالنسبة لكأس العالم سأنتظر قليلا“.

وتابع مانشيني أن الأمر متروك إلى غرافينا ليقرر ما إذا كان التغيير مطلوبا في الفريق، لكنه قال إن إيطاليا تخطط للاعتماد على جيل جديد من اللاعبين.

وقال: ”بالتأكيد سندعم التشكيلة بلاعبين شبان نأمل في اكتسابهم خبرات مهمة في أنديتهم لأن هذا مهم. سنعمل على ذلك وسنرى الوضع العام“.

وأتم: ”الفريق في هذه السنوات يستحق الكثير. لم يحقق لقب أوروبا فحسب لكنه خاض سلسلة طويلة من المباريات بدون هزيمة على مدار ثلاث سنوات ونحتاج للاعتراف بذلك“.

وتوج فريق مانشيني بلقب أوروبا خلال مسيرة بدون هزيمة استمرت 37 مباراة بداية من سبتمبر أيلول 2018، وجاءت بعد الفشل المهين في التأهل لكأس العالم في ذلك العام.

وتولى مانشيني، البالغ من العمر 57 عامًا، تدريب منتخب إيطاليا في مايو 2018، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإنه قاد منتخب بلاده في 47 مباراة، حقق الفوز 32 مرة، وتعادل 11 مرة، وخسر 4 مرات فقط.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، في يونيو المقبل، في كأس أوروبا أمريكا الجنوبية Finalissima، التي تقام لأول مرة.

ونال منتخب إيطاليا كأس العالم 2006 بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا، لكنه ودع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا من الدور الأول، وكذلك في مونديال البرازيل في 2014.

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