ناصر الخليفي: مشروع اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية أفضل من دوري السوبر

قال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن أندية القارة ازدادت نفوذا وثراء بفضل المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والرابطة.

وأشار الخليفي، في خطاب أمام الجمعية العمومية للرابطة في فيينا، إلى أن التعاون بين الجانبين، الهادف لتحديد شركاء لشراء الحقوق التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية في الفترة من 2024 إلى 2027، أدى إلى زيادة القيمة المتوقعة للبطولات.

أندية النخبة تطالب بتغييرات في دوري أبطال أوروبا بعد عام من فشل دوري السوبر https://t.co/XtCk7K309K pic.twitter.com/yEL8UvlgHW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ويرى المسؤول القطري أن هذه الشراكة أثبتت أنها مربحة لكرة القدم الأوروبية أكثر من مقترح دوري السوبر الأوروبي.

وفي أبريل نيسان الماضي، أعلنت 12 من الأندية الأوروبية الكبرى تأسيس دوري انفصالي، لكن المشروع انهار خلال أيام عقب انسحاب ستة أندية إنجليزية، تبعها أتلتيكو مدريد الإسباني إلى جانب ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

وأضاف الخليفي: ”للمرة الأولى عمل اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية سويا لإجراء مناقصة مفتوحة وتنافسية لإدارة عملية البيع في مسابقات الأندية الأوروبية“.

وتابع: ”ارتفعت القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال على نحو مذهل بنسبة 39 في المئة في الفترة من 2024، وهذا الاتفاق أثبت خطأ المشككين في نموذج كرة القدم الأوروبية“.

وأتم رئيس نادي باريس سان جيرمان: ”المزيد من النفوذ والغنى للأندية والمزيد من الانسجام الأوروبي. أتذكر أن بعض الأشخاص حاولوا تحطيم النظام من أجل جزء من هذه الأشياء في العام الماضي“.

كما أعلن تخصيص الرابطة مليون يورو (1.10 مليون دولار) للمواطنين الأوكرانيين المتضررين من الغزو الروسي لبلادهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للرابطة بعض القضايا البارزة، مثل اللعب المالي النظيف ونظام مسابقات الأندية الأوروبية بعد 2024.

وأمس الأحد، أشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن رابطة الأندية الأوروبية الكبرى ستضغط على الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للسماح لفريقين بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بناءً على تاريخهما وليس مركزيهما في الدوري المحلي، وتدخل هذه الفكرة بالفعل ضمن الشكل الجديد للبطولة القارية البارزة.

يُعتقد أن أعضاء رابطة الأندية الأوروبية – بما في ذلك 10 أندية إنجليزية – يريدون تأهل فريقين لدوري أبطال أوروبا بناءً على نتائج الفريقين في بطولات أوروبا على مدى المواسم الخمسة الماضية.

وستكون طريقة التأهيل هذه مطلوبة فقط لأولئك الذين يفشلون في التأهل من خلال مركزهم في الدوري المحلي.

وفي الوقت الحالي يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي) مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“، تمت مناقشة هذه الفكرة داخل لجنة مسابقات الأندية في اليويفا، والتي ترى أن أعضاء رابطة الأندية الأوروبية الكبرى يعملون على إصلاحات البطولة مع اليويفا، ومن المقرر أيضًا مناقشة الفكرة في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي في فيينا هذا الأسبوع.