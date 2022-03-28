أس: ليفاندوفسكي يقترب من حسم جائزة الحذاء الذهبي (صورة)

يقترب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني من حسم جائزة الحذاء الذهبي، للموسم الحالي 2022/2021، للمرة الثانية على التوالي.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين في أوروبا بعدما سجل 31 هدفا بعد 27 مباراة في الدوري الألماني، بما يعادل 62 نقطة.

وأقرب ملاحقي ليفاندوفسكي هو الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي سجل 22 هدفا في الدوري الإسباني (44 نقطة)، ويتبعه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بتسجيله 21 هدفا في الدوري الإيطالي، وهو نفس عدد أهداف الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا السابق، ويوفنتوس حاليا (42 نقطة).

ووفقا لصحيفة ”أس“ فإن كريم بنزيما هو اللاعب الوحيد في الدوري الإسباني الذي ظهر بين أفضل 10 هدافين في أوروبا.

وفي المركز الرابع يأتي النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والتشيكي باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن، وسجل كل منهما 20 هدفا في الدوريين الإنجليزي والألماني على الترتيب (40 نقطة).

أس: انتقالات شبه تاريخية لأبرز مهاجمي العالم الصيف المقبل https://t.co/VDRoouk000 pic.twitter.com/UrCW4mqRBa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

تراجع رونالدو وميسي

وكان موسم 2019/2018 الموسم الأخير الذي نال فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الهداف الذهبي بتسجله 36 هدفا في الليغا، ومنذ ذلك الحين سجل إيموبيلي 36 هدفا في 37 مباراة في موسم 2020/2019، وروبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل إجمالي 41 هدفا في الدوري الألماني 2022/2020،(وهو رقم لم نشهده منذ الأهداف الـ48 التي سجلها كريستيانو رونالدو في موسم 2015/2014.

والموسم الحالي سجل رونالدو 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، في حين سجل ميسي هدفين فقط مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي ست مرات، ويتبعه كريستيانو رونالدو بأربع مرات، وكان جيرد مولر أول لاعب يفوز بالجائزة مرتين في موسمي 1970/1969 و1972/1971.

وليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي سجل 50 هدفا في موسم واحد لناديه (برشلونة) في مسابقة الدوري، منذ تقديم جائزة الحذاء الذهبي عام 1967، وفعل ميسي هذا في موسم 2012/2011.

وتتبقى 9 مباريات في الدوري الإسباني، وكذلك 9 مباريات في الدوري الإنجليزي والفرنسي، في حين تتبقى 7 مباريات في الدوري الألماني، و8 في الدوري الإيطالي.

ونال روبرت ليفاندوفسكي جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 41 هدفا في الدوري الألماني، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفا في الليغا، وكريستيانو رونالدو اذلي سجل 29 هدفا في الدوري الإيطالي.