أس: انتقالات شبه تاريخية لأبرز مهاجمي العالم الصيف المقبل

ستشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحركات مثيرة لأبرز المهاجمين في العالم في أمر شبه تاريخي كان قريبًا من الحدوث الصيف الماضي، إذا قبل باريس سان جيرمان العرض البالغ 180 مليون يورو الذي قدمه ريال مدريد للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولكن ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، ستبدأ قطع الدومينو في السقوط بانتقال مبابي إلى ريال مدريد، فضلا عن رغبة إرلينغ هالاند وهاري كين وروميلو لوكاكو وروبرت ليفاندوفسكي وربما محمد صلاح في تغيير النادي في ظل اهتمام العديد من الأندية بهؤلاء النجوم، وعلى رأسهم برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وبعد مبابي وهالاند، يُعد ليفاندوفسكي (43 هدفا في 36 مباراة هذا الموسم) هو المهاجم الأكثر طلبا. كما كشف صحيفة AS الإسبانية حصريا، فإن المهاجم البولندي البالغ من العمر 33 عاما عازم على مغادرة بايرن هذا الصيف (ينتهي عقده في عام 2023).

ولا شك أن حلمه الحقيقي إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، وهذه هي التعليمات التي أعطاها لوكيل أعماله الإسرائيلي بيني زهافي لتنفيذها.

وعلى أي حال، فإن الانتظار حتى عام 2023 لإنهاء عقده، والمغادرة مجانًا مستبعدة وفقًا لأشخاص مقربين من المهاجم البولندي الذي يريد الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

ويدخل ليفاندوفسكي العام الأخير من عقده في الصيف المقبل، وتشير التقديرات إلى أن صفقة انتقاله لا يمكن أن تتجاوز 50-60 مليون يورو.

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 34 عامًا في أغسطس/آب المقبل (أصغر من كريم بنزيما بعام واحد) ويبقى له موسمان أو ثلاثة مواسم على أعلى مستوى. وإذا لم يتمكن أخيرًا من تحقيق حلمه بالتوقيع لريال مدريد.

ولكن بالإضافة إلى ليفاندوفسكي، يوجد مهاجمان آخران يستعدان للرحيل عن ناديهما الحالي هما لوكاكو الذي كان على وشك الرحيل عن تشيلسي هذا الموسم بسبب مشاكله مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي الأخير له في ستامفورد بريدج، خاصة بعد بيع النادي لملاك جدد بعد رحيل الملياردير الروسي رومان أبرموفيتش.

كما يوجد الدولي الإنجليزي هاري كين الذي طلب أيضًا الرحيل عن توتنهام هوتسبير الموسم الماضي للانتقال إلى مانشستر سيتي، وكاد بيب غوارديولا المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أن يتعاقد معه الصيف الماضي وقد عرض النادي 200 مليون يورو.

ولا شك أن هذه الانتقالات قد تشمل النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتلق حتى الآن عرضا يغريه على البقاء في النادي الإنجليزي الذي يرفض دفع الراتب الذي يريده قائد ”الفراعنة“.