ليفربول لم يوافق بعد... مانشستر سيتي يتصدر 3 أندية يمكنها تحقيق طلبات محمد صلاح المالية

زعم نويل ويلان لاعب ليدز يونايتد السابق والمحلل في موقع ”فوتبول أنسايدر“ أن مانشستر سيتي من بين ”ثلاثة أندية“ يمكنها التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم لفربول مجانًا في الصيف المقبل.

وفي حديث حصري لفوتبول إنسايدر، أشار مهاجم ليدز السابق إلى أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان سيراقبان أيضًا موقف عقد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا في أنفيلد.

يوفنتوس يخرج من سباق التعاقد مع محمد صلاح ويجد البديل https://t.co/eoe30UuTVO pic.twitter.com/4uf9RozuCk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وصرح مصدر مقرب من ليفربول بأن مجلس إدارة ليفربول يعتقد أن صلاح سيتخلى عن مطالبه بالحصول على أجر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني للتوقيع على صفقة ”ضخمة“.

وأوضح المصدر أن ثقة ليفربول كبيرة في عدم وجود أندية بديلة يمكنها منح صلاح ما يطلبه من راتب في عقده الجديد بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار ويلان إلى أن مانشستر سيتي سيكون من بين الأندية التي يمكن أن ينضم إليها الدولي المصري في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

قال ويلان لـ“فوتبول إنسايدر“: ”لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية في العالم التي يمكن أن تقول إنها بمثابة الحلم. ريال مدريد وبرشلونة وربما بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول. لا أعتقد حتى أن العديد من الفرق الأخرى يمكنها في الواقع تحمل الأجر الذي يطلبه صلاح.

”هذا شيء آخر عليك النظر إليه. كم عدد الأندية التي يمكنها دفع 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع؟ هذا بالنسبة لي هو مانشستر سيتي وريال مدريد وربما لا يستطيع بايرن ميونخ أن يصل إلى هذا الحد. أنت تتحدث عن فريقين وربما ثلاث بانضمام باريس سان جيرمان أيضًا. برشلونة لا يزال لديه الكثير من الديون ويجب أن يكونوا حذرين حقا“.

وأضاف لاعب ليدز السابق ”أنت تنظر إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، إذا كان هناك أي صفقات مجانية لمحمد صلاح. هذه الأندية ضخمة. انظر إلى اللاعبين الذين لديهم.“.

آس: برشلونة سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح في حال استحالة التعاقد مع هالاند https://t.co/Na9wuLPq2M pic.twitter.com/Zm5bMxwC0L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ويتقاضى صلاح حاليا أقل من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيّا، إلا أن اللاعب طلب مضاعفة أجره على الأقل، للتوقيع على عقد جديد، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول.

وسجل صلاح 153 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادمًا من روما في 2017.

وأحرز قائد الفراعنة 20 هدفًا هذا الموسم، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق ثمانية أهداف عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني ودييغو جوتا زميليه في ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ويستعد صلاح لقيادة المنتخب المصري في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية أمام السنغال يوم غد الثلاثاء في دكار، وذلك بعد الفوز 1-صفر في الذهاب بالقاهرة.