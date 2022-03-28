الصحف الرياضية: اتفاق بين رافينيا وبرشلونة. احذر من هؤلاء في سوق الانتقالات

شكلت جائزة السعودية للفورمولا وان وفوز الهولندي فيرستابين أمام لوكلير وكارلوس سانز وتطورات الصفقات المحتملة لبرشلونة وريال مدريد وتصريحات غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي حول النجم والقائد هاري كين العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بقرب عودة أنسو فاتي لبرشلونة واستمرار روبيرتو مانشيني مدربًا لمنتخب إيطاليا ولقاء يوفنتوس وإنتر ميلان وصراع الأندية الإيطالية للظفر بصفقات عدة لاعبين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الحوار الذي أجرته مع سيسك فابريغاس لاعب وسط برشلونة السابق وموناكو حاليّا وكتبت ”سيسك فابريغاس: كليان مبابي سيحطم كل الأرقام القياسية في ريال مدريد“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة السعودية للفورمولا وان وكتبت ”سانز يكرر الصعود للبوديوم وهو الثاني في الترتيب العام“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت ”بيدري رقم 10 الذي كان يبحث عنه المنتخب الإسباني“.

كما اهتمت بريال مدريد وفوز فريق تحت 12 سنة ببطولة الدوري الإسباني للمستقبل وكتبت ”الدوري الإسباني للمستقبل لريال مدريد“ و ”كامافينغا وفالفيردي يطلبان العودة من منتخب بلادهما“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات سعي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي رافينها مهاجم ليدز يونايتد وكتبت ”اتفاق بين رافينيا وبرشلونة“.

كما تحدثت عن نجم برشلونة الشاب بيدري ودوره في منتخب إسبانيا وكتبت ”تأثير بيدري“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان وكتبت ”بوديوم آخر لسانز“.

كما اهتمت بتطورات تعافي أنسو فاتي نجم برشلونة وكتبت ”أنسو فاتي ينضم لتدريبات تشافي هيرنانديز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة برشلونة ضم البرازيلي رافينها مهاجم ليدز يونايتد وكتبت ”اتفاق مع رافينيا“.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان وكتبت ”فيرستابن يهزم لوكلير وسانز ثالثا“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة لكرة اليد بكأس ملك إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي تشواميني لاعب موناكو وكتبت ”احتمال التعاقد مع تشواميني“.

كما تحدثت الصحيفة عن نتائج جائزة السعودية للفورمولا وان وكتبت ”بوديوم آخر لسانز“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت ”نريد أن نحلم بالفوز بكأس العالم“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على جائزة السعودية للفورمولا وان وفوز الهولندي فيرستابن بالمركز الأول وكتبت ”ليلة عربية لفيرستابن وخوف بالنسبة لهاميلتون“.

كما اهتمت بتصريحات غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي حول هاري كين وكتبت ”ساوثغيت: لا يمكنني ترك المتلصصين يفسدون لحظة هاري كين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بجائزة السعودية للفورمولا وان متقدمًا على سائقي فيراري الفرنسي لوكلير والإسباني كارلوس سانز وكتبت ”ملوك البترول“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب روبيرتو مانشيني برفقة المنتخب الإيطالي وكتبت ”إلى الأمام برفقة مانشيني“

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان وكتبت ”صراع رائع بين لوكلير وفرستابن، عرض من فيراري“.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس وإنتر ميلان المقبل في الدوري الإيطالي، وكتبت ”إنزاغي يجد مجددًا لوتارو مارتينيز وفلاهوفيتش جاهزين للتحدي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير 4 لاعبين في سوق الانتقالات المقبل، وكتبت ”احذر من هؤلاء“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت “ لوتارو: ديبالا لنا الإثنين“ و ”ميلان: من أوريجي لبوتمان ضربات أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان واستمرار تألق فيراري رغم عدم فوزها بالمركز الأول وكتبت ”نعم، فيراري من العالم“.