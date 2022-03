المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022: كندا الفريق رقم 20 في المونديال

تأهل المنتخب الكندي لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على جامايكا 4-0 في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ليحافظ على صدارة المجموعة النهائية برصيد 28 نقطة قبل الجولة الأخيرة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الرابع كوستاريكا والذي يواجه السلفادور.

وتأهل المنتخب الكندي للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه في نهائيات كأس العالم وكان الحضور الوحيد لكندا في نهائيات كأس العالم في المكسيك سنة 1986 حيث خرج من الدور الأول.

STARTED FROM THE BOTTOM AND CANADA'S HERE.🦉

JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO THEM. ❤️🇨🇦 pic.twitter.com/OZvNTu4W5e

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 27, 2022