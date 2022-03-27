المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022: كندا الفريق رقم 20 في المونديال

تأهل المنتخب الكندي لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على جامايكا 4-0 في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ليحافظ على صدارة المجموعة النهائية برصيد 28 نقطة قبل الجولة الأخيرة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الرابع كوستاريكا والذي يواجه السلفادور.

وتأهل المنتخب الكندي للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه في نهائيات كأس العالم وكان الحضور الوحيد لكندا في نهائيات كأس العالم في المكسيك سنة 1986 حيث خرج من الدور الأول.

STARTED FROM THE BOTTOM AND CANADA'S HERE.🦉 JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO THEM. ❤️🇨🇦 pic.twitter.com/OZvNTu4W5e — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 27, 2022

وأصبحت كندا المنتخب رقم 20 الذي يبلغ النهائيات والأول عن تصفيات أمريكا الشمالية التي تحسم الخميس القادم بإجراء الجولة الأخيرة، وبإمكان منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ضمان بلوغهما النهائيات في لقاءات الليلة في حال تحقيق الفوز على بنما والهندوراس شريطة عدة فوز كوستاريكا على السلفادور.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى)

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20)

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 14)

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930)

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 3)

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

سويسرا: متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12)

إنجلترا: متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

هولندا : متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 11)

الأرجنتين: ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 18)

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

كوريا الجنوبية: صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة 11)

اليابان: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة السابعة)

السعودية: المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

الإكوادور: ثالث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة الرابعة)

الأوروغواي: رابع تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا الجنوبية (تشارك للمرة رقم 14)

كندا: متصدرة تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي (تشارك للمرة الثانية)