أندية النخبة تطالب بتغييرات في دوري أبطال أوروبا بعد عام من فشل دوري السوبر

أشارت تقارير صحفية إلى أن رابطة الأندية الأوروبية الكبرى ستضغط على الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للسماح لفريقين بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بناءً على تاريخهم وليس مركزيهما في الدوري المحلي وتدخل هذه الفكرة بالفعل ضمن الشكل الجديد للبطولة القارية البارزة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن هذه الأنباء تأتي بعد عام من انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد 48 ساعة من إعلان إطلاقه.

نهائي دوري أبطال أوروبا قد يشهد نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية على التوالي https://t.co/SfxDXo8HfQ pic.twitter.com/l604oMYplC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وحاول 12 ناديًا – بما في ذلك ستة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز – إنشاء دوري السوبر الأوروبي في أبريل الماضي، قبل أن ينهار المشروع بسبب الرفض الجماهيري الكبير إضافة إلى رفض الاتحادات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم له.

وشهدت خطة دوري السوبر الأوروبي محاولة 12 ناديًا لإنشاء دوري أوروبي مغلق على أندية النخبة الأوروبية، ما يضمن تأهلهم إلى البطولة المربحة، لكن جماهير الأندية والحكومات أدانت هذه المشروع بشكل كبير.

ويُعتقد أن أعضاء رابطة الأندية الأوروبية – بما في ذلك 10 أندية إنجليزية – يريدون تأهل فريقين لدوري أبطال أوروبا بناءً على نتائج الفريقين في بطولات أوروبا على مدى المواسم الخمسة الماضية. وستكون طريقة التأهيل هذه مطلوبة فقط لأولئك الذين يفشلون في التأهل من خلال مركزهم في الدوري المحلي.

وفي الوقت الحالي يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وإذا تم تطبيق هذا الاقتراح هذا الموسم ، على سبيل المثال، فإن مانشستر يونايتد (المركز التاسع) وروما (في المرتبة 12) سيتأهلان لدوري أبطال أوروبا، بينما يسير الفريقان حاليًا على المسار الصحيح للتأهل إلى الدوري الأوروبي حيث يحتلان المركز السادس في الدوري الإنجليزي والإيطالي على الترتيب.

ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“، تمت مناقشة هذه الفكرة داخل لجنة مسابقات الأندية في اليويفا، والتي ترى أن أعضاء رابطة الأندية الأوروبية الكبرى يعملون على إصلاحات البطولة مع اليويفا ومن المقرر أيضًا مناقشة الفكرة في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي في فيينا هذا الأسبوع.

وأكد اليويفا سابقًا أن ناديين سيتأهلان لدوري أبطال أوروبا بناءً على نتائجهما خلال السنوات الأخيرة بدءا من موسم 2024/2025 فصاعدًا كجزء من الإصلاحات التي تمت العام الماضي. من المقرر أن تتوسع البطولة ليصبح الأندية المشاركة 36 بدلا من 32.

ولكن يمكن إلغاء الفكرة بسبب فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي و“النزاهة الرياضية“. إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون له تأثير على صراع المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ويخلق فجوة مالية أكبر بين ما يسمى ”الأندية الستة الكبار“ وتلك الموجودة في أسفل الجدول.

وتم تصنيف جميع الأندية ”الستة الكبرى“ حاليًا ضمن أفضل 15 ناديا في معامل اليويفا للأندية القارية خلال آخر خمسة مواسم. وهناك احتمال حقيقي أن يتأهل كل من مانشستر سيتي ويمانشستر ونايتد وليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح.

ويُعتقد أن المناقشات بين رابطة الأندية الأوروبية الكبرى واليويفا حول مستقبل دوري الأبطال مستمرة. وبحسب ما تردد سيتخذ اليويفا القرار النهائي بشأن الإصلاحات.

وتقام مجموعات الجماهير الفكرة. وأطلقت إحدى المجموعات المسماة بـ“جماهير كرة القدم الأوروبية“ مبادرة بعنوان ”Win it on the Pitch“ تحث الاتحاد الأوروبي على منع أي مقترحات من هذا النوع.

وجاء في بيانها: ”موجة السخط والتضامن والوحدة التي أعقبت دوري السوبر الأوروبي يجب أن تتبعها الآن خطة عمل واضحة وملموسة وطويلة المدى على مستوى الاتحاد الأوروبي. الرياضة منفعة اجتماعية تخص الجميع وليس فقط النخبة والأثرياء“.

وأضافت ”لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والسياسيون جنبًا إلى جنب مع المشجعين والمواطنين المهتمين لحماية كرة القدم والرياضات الأخرى في جميع أنحاء القارة“.