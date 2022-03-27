يوفنتوس يخرج من سباق التعاقد مع محمد صلاح ويجد البديل

صرف يوفنتوس نظره عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول؛ بسبب الراتب المرتفع لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه وضع نصب عينيه مهاجما بالبريميرليغ أيضا هو غابرييل جيسوس.

ويتطلع يوفنتوس للتعاقد مع مهاجم يحل محل الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سيرحل مجانا بنهاية الموسم، وأقرب الأسماء المرشحة الروماني نيكولو زانيولو، وصانع ألعاب ساسولو جياكومو راسبادوري؛ نظرا لانخفاض أسعارهما، لكن نادي ”السيدة العجوز“ لا يكتفي بذلك وفكر في صلاح البالغ عمره 29 عاما.

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس لا يكتفي بالبحث عن بديل ديبالا بين لاعبي الدوري الإيطالي، فقد فكر في صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 2023، لكنه سيطلب مبلغا ضخما نظير التعاقد وراتبا ضخما أيضا لذلك تحول انتباه اليوفي إلى غابرييل جيسوس الذي سبق أن سعى إليه منذ الصيف الماضي، ومنعه من التعاقد معه المطالب المبالغ فيها من ناديه مانشستر سيتي.

تقارير: يوفنتوس يجهز عرضا ضخما لإغراء محمد صلاح https://t.co/0PCfnC8e0i pic.twitter.com/fNTBa6JAXu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

لكن بعد عام كامل يمكن أن تتغير أشياء كثيرة وينجح يوفنتوس في إقناع مانشستر سيتي بالاستغناء عن مهاجمه الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يجمع بين المهارة والسرعة.

وما دفع يوفنتوس للتفكير في جيسوس راتبه المعقول، حيث يحصل على 5 ملايين يورو سنويا، كما أن شركة ”أديداس“ ترعى المهاجم البرازيلي ويوفنتوس في ذات الوقت، مما يسمح بحسم الصفقة التي يقدرها النادي الإيطالي بنحو 30 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن برشلونة يسعى بشدة للتعاقد مع صلاح، حيث يعتبره تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني لاعبا مثاليا لطريقة لعب الفريق؛ نظرا لتعدد مهامه في الملعب، وقدرته على تسجيل الأهداف، وسرعته، وخبرته، وعمله تحت الضغوط.

كما أن صفقة صلاح ستكلف برشلونة أقل من التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، الذي يتصارع مانشستر سيتي وريال مدريد على التعاقد معه.

ويتقاضى صلاح أقل من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أن اللاعب طلب مضاعفة أجره على الأقل للتوقيع على عقد جديد، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول ليفتح المجال للعديد من الأندية لإبداء اهتمامها بقائد المنتخب المصري.

وسجل صلاح 153 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادمًا من روما في 2017.

وكان صلاح قد نجح في تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني ودييغو جوتا زميليه في ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ويستعد صلاح لقيادة المنتخب المصري في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية أمام السنغال يوم الثلاثاء المقبل في دكار، وذلك بعد الفوز 1-صفر في الذهاب بالقاهرة.