ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يعود للعلاج من السرطان

قال الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه سيعود للمستشفى لتلقي جولة جديدة من العلاج بعد أن أظهرت الفحوص إمكانية معاناته من سرطان الدم (اللوكيميا) من جديد.

وعانى ميهايلوفيتش، البالغ 53 عاما، من نوع قوي من سرطان الدم منذ 2019 وتلقى ثلاث جولات من العلاج الكيماوي وخضع لعملية زرع للنخاع خلال معركته الأولى مع المرض.

وقال ميهايلوفيتش في مؤتمر صحفي: ”عملية التعافي بعد الخضوع لزرع (النخاع في 2019) مضت بصورة رائعة لكن للأسف فإن هذه الأعراض خادعة.

”أظهرت آخر الفحوص والتحاليل بعض علامات الحذر وهناك مخاطر بإمكانية عودة المرض من جديد.. ولمنع حدوث هذا نصحوني بالعودة للعلاج“.

وأشار اللاعب السابق الذي توج بعدة ألقاب أوروبية إلى أنه سيدخل مستشفى في بولونيا بعد أيام قليلة.

ووجه ميهايلوفيتش رسالة إلى لاعبي فريق بولونيا قائلا: ”لم تكن بداية عام 2022 جيدة بالنسبة لنا، لا ينبغي أن نأسف على أنفسنا، الأوقات الصعبة هي التي تختبر شجاعة الرجل وقدرته على رد الفعل، وأنا متأكد من أنكم لن تخيبوا ظني، وستقاتلون من أجلي، سأعود قريبًا، وأشكر رئيس النادي والمسؤولين على محبتهم وقربهم“.

وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في 2018 بينما كان في منطقة الهبوط ولعب دورا فاعلا في وصول الفريق إلى المركز العاشر في نهاية الموسم.

واحتل بولونيا المركز 12 بين فرق الدوري الإيطالي في آخر موسمين وحاليا يحتل نفس المركز مناصفة برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.