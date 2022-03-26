ديلي ميل: ديبالا قد يعوض لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس قد ينتقل إلى إنتر ميلان في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، وكان فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، قد كتب في حسابه بموقع ”تويتر“: ”ليس هناك أي اتفاق بين يوفنتوس وديبالا، ديبالا لن يوقع على العقد الجديد في الظروف الحالية، ومن المقرر أن يغادر في صفقة حرة الصيف المقبل“.

أردنا أن نذكركم بهذه المباراة 😍 إليكم هدف الجوهرة ديبالا أمام إنتر ميلان! ⚽️💎#فورزا_يوفي

pic.twitter.com/0eIRTozzSv — JuventusFC (@Juventusfcar) March 19, 2020

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن ديبالا، البالغ من العمر 28 عاما، يمكن أن ينتقل إلى إنتر ميلان كبديل لمواطنه لاوتارو مارتينيز، حيث يستعد حامل الدوري الإيطالي للتخلص من أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال لتمويل صفقة ديبالا.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان يعتزم تقييم جميع العروض التي تلقاها لاوتارو مارتينيز، بحيث يكون ديبالا اللاعب المثالي لإنتر ميلان والبديل المثالي لمارتينيز الذي لديه العديد من العروض في إسبانيا وإنجلترا.

ولدى جوزيبي ماروتا المدير الرياضي في إنتر ميلان خطة إستراتيجية لإحضار ديبالا إلى الفريق، حيث سيؤدي التخلص من أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال لتوفير الأموال اللازمة لتقديم عقد لديبالا.

هدف لاوتارو مارتينيز يوم أمس على يوفنتوس في نهائي كأس السوبر الأيطالي من رحلة جزاء قوية 😍pic.twitter.com/jgrc9536at — حــمــودي 🇮🇶 Barca (@hamodyLM7) January 13, 2022

لكن وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن تعاقد إنتر ميلان مع ديبالا لن يكون أمرا سهلا؛ لأنه لا يبدو أن اللاعب الأرجنتيني على استعداد للانتقام من يوفنتوس بالانتقال إلى إنتر ميلان.

كما أن العلاقة بين ديبالا ومشجعي يوفنتوس رائعة. وفي ديسمبر الماضي اعترف اللاعب بأنه لا يريد أن يخون معجبيه كما فعل أنطونيو كونتي وأسامواه وفيدال في الماضي.

غير أن غضب ديبالا من عدم تجديد عقده ورغبة ماروتا في تحويل إنتر ميلان إلى ”مستعمرة“ من لاعبي يوفنتوس السابقين، يمكن أن يفتح الباب أمام إتمام الصفقة وفقا لما ذكرته الصحيفة الشهيرة.

سكاي: ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وسيرحل بنهاية الموسم https://t.co/86yU3hSmpD pic.twitter.com/YS8Hxi3bjh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وانتقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو. وسجل الموسم الحالي 13 هدفا وصنع 6 في 1929 دقيقة، وبالمجمل لعب 283 مباراة مع البيانكونيري، سجل فيها 113 هدفا وصنع 48.

وعلى مستوى الألقاب، حصل ديبالا مع يوفنتوس على 5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 في كأس إيطاليا و3 في كأس السوبر الإيطالي، كما صعد مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2016/2017، حيث خسر الفريق 1/4 أمام ريال مدريد.