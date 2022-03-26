رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مع استمرار روبرتو مانشيني

يؤيد غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استمرار المدرب روبرتو مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول للبلاد رغم فشل الفريق في الصعود لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وبعد فشلها في التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية 2018 في روسيا فشلت إيطاليا في الصعود للنهائيات مرة أخرى عندما خسرت على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 1/0 في قبل نهائي ملحق التصفيات الأوروبية، الخميس الماضي.

"إلى الجحيم".. صدمة في الصحف بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2022 https://t.co/ei6hz3jWOv pic.twitter.com/hf7kKzIKF9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

ومنذ فوزها بكأس العالم للمرة الرابعة، في 2006، لم تظهر إيطاليا في مراحل خروج المغلوب في البطولة العالمية.

وقال غرافينا: ”أتمنى أن يستمر مانشيني معنا“.

وأضاف: ”هو ملتزم معنا في هذا المشروع، وأتمنى أن يتجاوز تأثيرات الخروج (من التصفيات) مثل جميع الإيطاليين، ويستمر في المهمة لنستمر في العمل سويًا“.

وأضاف غرافينا: ”تمامًا مثلما تقبلنا الإشادة، في الصيف الماضي، (بعد الفوز ببطولة أوروبا)، فإنه يتعين علينا تقبل الانتقادات هذه المرة، لكن لابد لي من السعي لحماية المنتخب الوطني“.

جورجيو كيلليني قائد منتخب إيطاليا بعد وداع تصفيات المونديال: محبطون ومدمرون https://t.co/2SUPSDOhBi pic.twitter.com/pMRKLvIXf1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وتابع: ”نحن نمضي قدمًا مرفوعي الرأس، وعلينا ألا نفقد الحماس الذي شعرنا به في الصيف الماضي.. ولا بأس في الانتقادات، لكننا لا نريد المخاطرة بالتسبب في المزيد من الخسائر“.

وجاء فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم رغم تتويج الآتزوري بلقب أمم أوروبا، الصيف الماضي، بالفوز بركلات الترجيح على حساب إنجلترا.

وتولى مانشيني، البالغ من العمر 57 عامًا، تدريب منتخب إيطاليا، في مايو 2018، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإنه قاد منتخب بلاده في 47 مباراة، حقق الفوز 32 مرة، وتعادل 11 مرة، وخسر 4 مرات فقط.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، في يونيو المقبل، في كأس أوروبا أمريكا الجنوبية Finalissima، التي تقام لأول مرة.

ونال منتخب إيطاليا كأس العالم 2006 بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا، لكنه ودع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا من الدور الأول، وكذلك في مونديال البرازيل في 2014.

وسيغيب منتخب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما فشل في التأهل لمونديال 2018 في روسيا.

يشار إلى أن منتخب إيطاليا ثاني أكثر منتخب تتويجًا بكأس العالم برصيد 4 ألقاب مع ألمانيا، بفارق لقب عن منتخب البرازيل.