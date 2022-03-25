دخول برشلونة في صفقة مبابي قد يدفع ريال مدريد للتفاوض مع أراوخو وخافي

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن محاولة برشلونة مزاحمة ريال مدريد في صفقة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قد تتسبب بدخول النادي الملكي في مفاوضات مع لاعبين مهمين في النادي الكتالوني، مثل رونالد أراوخو، وخافي، وكلاهما لم يجدد عقده بعد.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الخميس، إن برشلونة دخل عملية التفاوض مع مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، ومن المرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد مجانًا، وذلك في خطوة مفاجئة قد تفسد عملية ارتداء المهاجم الفرنسي القميص الأبيض.

ليكيب: برشلونة يزاحم ريال مدريد على كيليان مبابي https://t.co/CDDB1PVy6K pic.twitter.com/isbsnMOO3M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وأشارت ”ماركا“ إلى أن البعض يعتبر هذه الخطوة تسريبًا من باريس سان جيرمان نفسه في محاولة أخيرة للتأثير على مبابي، ومنع انتقاله لريال مدريد، بغض النظر عن الضغط المستمر على اللاعب نفسه.

وتساءلت الصحيفة الإسبانية عما ستسفر عنه خطوة برشلونة رغم نفيه القيام بهذه المحاولة من الأساس؟ وهل هناك حقًا ميثاق عدم اعتداء بين الناديين، وهل يحترمه الطرفان؟.

ويسعى الناديان دائمًا إلى تحقيق مصلحتهما بالطبع ، لكن الجميع يدرك أن الصراع على ضم مبابي يخص ريال مدريد فقط، ولا يوجد نادٍ آخر في العالم، حتى لو كان برشلونة، يمكنه التأثير على قرار الدولي الفرنسي، لذلك فهذه الخطوة من النادي الكتالوني لن تؤدي إلا إلى إفساد علاقة تبدو سلسة وهادئة، على الرغم من إشارة خوان لابورتا رئيس برشلونة بأصابعه الأربعة في سانتياغو برنابيو في إشارة إلى فوز فريقه الأخير على ريال مدريد في الليغا 4-صفر.

ولم يتأثر ريال مدريد بمحاولة برشلونة الدخول في صفقة مبابي، وذلك نظرًا لأن ما يجب القيام به قد تم بالفعل، وإذا ظهر برشلونة حقًا، فسيعرفون بالضبط كيف تسير العملية، وما درجة التزام مبابي مع النادي، وهو الأمر الذي بدأ كحلم، وسينتهي قريبًا إلى حقيقة واقعة.

محاولة لخلط الأوراق.. برشلونة ينفي منافسة ريال مدريد على كيليان مبابي https://t.co/1W4aHKTCeg pic.twitter.com/a9V2yhnuR3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

محاولة ”خطيرة“

بطبيعة الحال فإن هذه الحركة مفاجئة، وإذا كانت صحيحة، حيث يلتزم الناديان بعدم عرقلة المفاوضات المفتوحة مع لاعبين أو تجديد عقود اللاعبين الحاليين، فإنها يمكن أن تفتح بابًا من شأنه أن يشكل خطورة على العلاقة بين الناديين، خاصة بالنسبة للنادي الكتالوني حيث تم تعليق المفاوضات بشأن تجديد عقد خافي وأراوخو، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وألمحت ”ماركا“ المقربة من ريال مدريد إلى أن النادي الملكي قد يرد على محاولة برشلونة بشأن مبابي بالتفاوض مع خافي وأراوخو.

وكان هناك خلاف حتى لو كان رمزيًا فقط حول إرلينغ هالاند، حيث استخدم لابورتا علاقته الجيدة مع مينو رايولا مدير أعمال المهاجم النروجي في الاقتراب من المفاوضات والإعلان عنها، لكن المفاوضات في العديد من هذه الاجتماعات مع الوكيل دارت حول لاعبين آخرين وليس حول هالاند.

والظهور المفاجئ لبرشلونة في مفاوضات مبابي لن يفيد النادي الكتالوني في شيء، على الأقل بالنسبة لريال مدريد وقادته الذين يعتبرون أن جزءًا كبيرًا من العمل قد تم إنجازه بالفعل وبدأ العد التنازلي لانضمام مبابي إلى سانتياغو برنابيو.