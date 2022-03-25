الصحف الرياضية: إيطاليا في الشارع.. محمد صلاح الخطة البديلة.. والجزائر تحت التهديد (صور)

شكل فشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد خسارة الملحق أمام مقدونيا الشمالية وتأهل البرتغال وويلز والسويد لنهائي الملحق الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف برغبة برشلونة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح أو البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وذهاب لقاء الدور الحاسم الأفريقي للتأهل لنهائيات كأس العالم بين الكاميرون والجزائر واللقاءات الودية لمنتخبات إسبانيا وفرنسا وتألق غاريث بيل رفقة منتخب ويلز بعد غيابه عن ريال مدريد بسبب الإصابة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة أمام مقدونيا الشمالية 0/1 وكتبت: ”إيطاليا خارج نهائيات كأس العالم“.

كما تحدثت عن تأهل البرتغال بعد فوزها على تركيا 3/1 وويلز بعد فوزها على النمسا 2/1 لنهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم وكتبت: ”يوم مستدير للبرتغال، الفوز على تركيا وتجنب إيطاليا“ و“غاريث بيل العائد من إصابة يحسم بهدفين“.

كما اهتمت بتصريحات أوناي إيمري مدرب فياريال وكتبت: ”أوناي إيمري: أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألبانيا وكتبت: ”المنتخب الإسباني يعود لبرشلونة بعد غياب 18 عاما“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بضم المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أو المصري محمد صلاح وكتبت: ”ليفاندوفسكي يرغب في المجيء ومحمد صلاح الخطة البديلة“.

كما تحدثت عن إقصاء منتخب إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارة الملحق أمام مقدونيا الشمالية 0/1 وكتبت: ”إيطاليا خارج نهائيات كأس العالم 2022“.

الصحيفة اهتمت بقميص برشلونة وأخبار التعاقدات وكتبت: ”أزبيليكويتا ومزراوي موافقان، ورافينها يعطي الأولوية لبرشلونة“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت: ”بيدري يعود كقائد في منتخب إسبانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد برشلونة مع النجم المصري محمد صلاح وكتبت: ”أسهم محمد صلاح ترتفع في برشلونة“ و“أمام المطالب المالية الكبيرة لهالاند برشلونة ينتظر المصري الذي لم يجدد عقده مع ليفربول“.

كما اهتمت بإقصاء منتخب إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية 0/1 في الملحق وكتبت: ”إيطاليا في الشارع“.

أس

ركزت الصحيفة على تألق غاريث بيل رفقة منتخب بلاده وقاد ويلز لنهائي الملحق الأوروبي بعد تسجيل هدفين خلال الفوز 2/1 على النمسا وكتبت: ”أنا بالفعل غاريث بيل“.

كما تحدثت عن إقصاء منتخب إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام مقدونيا الشمالية 0/1 وكتبت: ”مأساة إيطاليا“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي عثمان ديمبلي وكتبت: ”هالاند يستغرق بعض الوقت للرد على عرض مانشستر سيتي“ و“مستقبل عثمان ديمبلي فوضى“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب ويلز لنهائي الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الفوز على النمسا 2/1 بفضل تألق غاريث بيل مسجل الهدفين وكتبت: ”غاريث بيل لا يصدق“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارتها أمام مقدونيا الشمالية في الملحق 0/1 وكتبت: ”إيطاليا ضاعت في الصحراء“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب البرتغال لنهائي ملحق التأهل لكأس العالم 2022 بعد الفوز على تركيا 3/1 وكتبت: ”البرتغال ارتعدت“.

الصحيفة اهتمت بلقاء الكاميرون والجزائر في لقاء الدور الحاسم الأفريقي للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”الجزائر تحت التهديد“.

كما اهتمت باللقاء الودي بين المنتخب الفرنسي ومنتخب الكوت ديفوار وكتبت: ”منتخب فرنسا دخل الحملة“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية وكتبت: ”إلى الجحيم“.

كما اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس ومروره لدى الوكيل العام وكتبت: ”ديبالا: 3 ساعات لدى المدعي العام“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب إيطاليا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الهزيمة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية وكتبت: ”لا“.

كما تحدثت عن اهتمام يوفنتوس بالمدافع الألماني أنطونيو روديغر وكتبت: ”روديغر طلب يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس وكتبت: ”ديبالا 3 ساعات لدى المدعي العام“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء المنتخب الإيطالي من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية 0/1 وكتبت: ”خارج العالم“.

كما اهتمت بمدرب المنتخب الإيطالي ومصيره وتعليقه على الإقصاء وكتبت: ”مانشيني: أنا المسؤول الأول“ و“مانشيني مدمر: الاستقالة ؟ لا بد من التفكير“.