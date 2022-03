المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

بلغت منتخبات الإكوادور وأوروغواي نهائيات كأس العالم عن تصفيات أمريكا الجنوبية ليرتفع عدد المتأهلين للنهائيات إلى 19 منتخبا من 3 قارات، وهي 10 منتخبات من أوروبا، و5 منتخبات من آسيا بينها قطر المنتخب المستضيف، و4 منتخبات من أمريكا الجنوبية.

وتأهل المنتخب الإكوادوري رغم خسارته أمام باراغواي 1/3 مستفيدا من نتائج باقي المباريات التي صبت لصالحه، حيث حافظ على مركزه الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة.

وتأهل منتخب الإكوادور لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2002 و2006 و2014 وكان أفضل إنجاز في مسيرته بلوغ دور الـ16 خلال نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006.

في حين تأهل منتخب أوروغواي بعد فوزه على بيرو 1/0 ليضمن مكانا في النهائيات قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية؛ لأن الفارق عن المركز الرابع الذي تحتله البيرو ارتفع إلى 4 نقاط.

وتأهل منتخب أوروغواي، حامل لقب كأس العالم مرتين في النسخة الأولى سنة 1930 والرابعة في 1950، للنهائيات للمرة رقم 14 في مسيرته محققا لقبين لكأس العالم والمركز الرابع 3 مرات.

Back on the global stage 🇪🇨💪 After missing out in 2018, Ecuador return to the #WorldCup party 🥳 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/fcHIBd3GB0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2022

وتتنافس 3 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم على المركز الخامس لبلوغ ملحق بين القارات أمام المتأهل من آسيا في حزيران / يونيو القادم، وهم منتخبات البيرو الخامس وكولومبيا السادس والتشيلي السابع.

وسيُعرف خلال الأسبوع القادم، تأهل 10 منتخبات جديدة من خلال التصفيات، 5 منتخبات أفريقية ومنتخبين من أوروبا و3 منتخبات من أمريكا الشمالية.

في حين يحسم في شهر يونيو/ حزيران القادم، 3 مقاعد من خلال دور فاصل بين القارات وملحق أوروبي بين منتخب ويلز والفائز من لقاء أوكرانيا واسكتلندا الذي تأجل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

🇺🇾 1-0 🇵🇪 Brazil, Argentina, Ecuador & Uruguay will be at Qatar. Who will go into the intercontinental play-off?#WCQ | #WorldCup | @CONMEBOL pic.twitter.com/fO8IjFrgPw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2022

وفيما يلي المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر:

قطر: البلد المضيف ( تشارك للمرة الأولى ).

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 20 ).

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 6).

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16).

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 14).

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية ( تشارك للمرة 22 ، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930).

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6).

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 3).

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16).

سويسرا: متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12).

إنجلترا: متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16).

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 11).

الأرجنتين: ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 18).

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة).

كوريا الجنوبية: صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة 11).

اليابان: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة السابعة).

السعودية: المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (شارك للمرة السادسة).

الإكوادور: ثالث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة الرابعة).

أوروغواي: رابع تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا الجنوبية (شارك للمرة رقم 14).