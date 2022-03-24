جورجيو كيلليني قائد منتخب إيطاليا بعد وداع تصفيات المونديال: محبطون ومدمرون

تحدث جورجيو كيلليني قائد المنتخب الإيطالي عن الفشل في التأهل لكأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة أمام مقدونيا الشمالية في ملحق التصفيات الأوروبية بهدف لصفر مؤكدا أن الوقت غير مناسب للحديث عن اعتزاله اللعب دوليا.

وقال كيلليني بعد المباراة: ”من الصعب شرح الكارثة، هناك خيبة أمل، حتى في لقاء اليوم قدمنا مباراة رائعة، لم نتمكن من تسجيل الأهداف ولم نكن متغطرسين، لقد أخطأنا في شيء ما، ارتكبنا أخطاء من سبتمبر حتى الآن ودفعنا ثمنها“.

وأضاف مدافع يوفنتوس البالغ 37 سنة والذي شارك في الدقائق الأخيرة من اللقاء: ”أنا فخور بهذا الفريق من الواضح أننا محبطون ومدمرون ومن الصعب التعليق سريعا، سيبقى هناك فراغ كبير وأتمنى أن يعطي الفراغ طاقة لإعادة العمل والحماس مجددا“.

وقدم جورجيو كيلليني دعمه للمدرب روبيرتو مانشيني وطالب ببقائه وقال: ”أتمنى بقاء المدرب لأنه ضروري للمنتخب، يجب أن نبدأ من جديد للفوز والعودة للقمة الأوروبية وبعدها بأربع سنوات التأهل لكأس العالم، لقد أهدرنا الفرصة وصلنا بشكل جيد، ليس لدي ما ألوم عليه المجموعة“.

ورفض المدافع الدولي الإيطالي والقائد الحديث عن مسألة اعتزال اللعب الدولي رغم كونه يبلغ 37 سنة وقال: ”أعتقد أننا يجب أن نلعب اللقاء الموالي، ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر“.

وكان جورجيو كيلليني قد عبر في تصريحات سابقة عن حلمه في لعب نهائيات كأس العالم قبل اعتزاله اللعب الدولي خصوصا أنه غاب رفقة منتخب بلاده عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

من جهة أخرى أكد جورجينيو متوسط ميدان تشيلسي ومنتخب إيطاليا أن الإقصاء من ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم مؤلم وتذكر ضربات الجزاء التي ضيعها أمام سويسرا وكانت سببا في حرمان منتخب إيطاليا من التأهل المباشر.

وقال جورجينيو: “ من الصعب شرح ما وقع والعثور على إجابات إنه مؤلم للغاية وندم كبير ما زلت غير مصدق“.

وأضاف نجم وسط تشيلسي:“ لقد صنعنا دائمًا الكثير من الفرص، سيطرنا على المباريات ولكن هذا هو الواقع. لم يكن خطأ أحد. لقد عبرنا عن كرة قدم جيدة، وفزنا ببطولة أوروبية، لكن في هذه المباريات الأخيرة ارتكبنا أخطاء صغيرة التي أحدثت الفارق“.

وتحدث جورجينيو عن ضربات الجزاء التي ضيعها خصوصا أمام سويسرا ذهابا وإيابا وحرمت منتخب إيطاليا من التأهل المباشر مصدر لمجموعته ورمته في ملحق التصفيات وقال:“ علينا النظر إلى الواقع، أنا مسؤول أيضًا. عندما أفكر في الأمر لا يزال يؤلمني، أعتقد أنني سأفعل ذلك طوال حياتي. ارتكبت الخطأ مرتين، عدم القدرة على مساعدة بلدك، فهذا شيء تحمله في الداخل“.