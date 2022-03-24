أرقام وإحصائيات قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

فشلت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وذلك لأول مرة في تاريخ بطلة العالم أربع مرات اخرها عام 2006 في ألمانيا.

وأخفقت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة المفاجئة على أرضها أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل لألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء السعودي بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

1 – Italy won't take part to the World Cup in two successive editions for the first time ever. Void.#ItaliaMacedonia — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 24, 2022

وكانت إيطاليا بطلة أوروبا قد أخفقت أيضا في التأهل لكأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، لتبتعد حينها عن البطولة لأول مرة منذ 1958.

وتوجت إيطاليا بلقب يورو 2020 في يوليو/تموز الماضي بفوزها على إنجلترا في النهائي، ونجحت في سبتمبر/أيلول الماضي في تسجيل رقم قياسي جديد عندما حققت أطول سلسلة خالية من الهزيمة على الصعيد المنتخبات قبل أن تفشل في التأهل لكأس العالم.

وقال موقع ”سكواكا فوتبول“ للإحصائيات إن إيطاليا هيمنت على المباراة التي أقيمت في باليرمو تماما، وأطلق لاعبو أصحاب الأرض 32 تسديدة خلال المباراة مقابل أربعة للضيوف، و16 تسديدة من داخل منطقة الجزاء بدون أي تسديدة لمقدونيا الشمالية.

Italy 0-1 North Macedonia FT: Shots: 32-4

Shots inside the box: 16-0

Shots on target: 5-2

Possession: 66%-34%

Corners: 16-0

Fouls: 14-13

Clearances: 4-54 The defending European Champions will not be at the 2022 World Cup. 😳 — Squawka (@Squawka) March 24, 2022

وكانت تسديدات إيطاليا على المرمى خمس تسديدات مقابل تسديدتين لمقدونيا الشمالية، وبالتالي كان استحواذ إيطاليا على الكرة خلال المباراة 66٪ مقابل 34٪ للضيوف و16 ركلة ركنية لأبطال أوروبا مقابل عدم احتساب أي ركلة ركنية للضيوف.

وأطلق المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي سبع تسديدات خلال المباراة بينها واحدة فقط على مرمى حارس مقدونيا الشمالية التي شاركت في يورو 2020 وودعت البطولة من الدور الأول.

وفي مباراة ويلز والنمسا، سجل غاريث بيل جناح ريال مدريد الغائب عن المباريات منذ فترة طويلة، هدفين رائعين ليقود ويلز للفوز 2-1 في قبل نهائي الملحق الأوروبي والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في 64 عاما.

وسجل اللاعب البالغ عمره 32 عاما الهدف الأول من ركلة حرة نفذها بقوة وإتقان من خارج منطقة الجزاء في كارديف، وبعد ركلة ركنية سريعة، أضاف القائد بيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، ليضمن تأهل ويلز إلى المواجهة الفاصلة أمام أسكتلندا أو أوكرانيا على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

وقالت إحصائيات OPTA إن بيل لمس الكرة 41 مرة وتفوق في المواجهات الفردي ثماني مرات وأطلق خمس تسديدات بينها تسديدتان على المرمى.

وشارك بيل في ست مباريات مع ويلز في تصفيات كأس العالم سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة خلال مشوار منتخب بلاده في التصفيات.

Gareth Bale’s game by numbers vs. Austria: 100% take-on success

41 touches

8 duels won

5 shots

2 clearances

2 fouls won

2 take-ons

2 shots on target

2 goals Two fantastic strikes. 👏 pic.twitter.com/UtdIX5UZmb — Squawka (@Squawka) March 24, 2022

وأصبحت البرتغال على بُعد خطوة من التأهل لكأس العالم بعد فوزها 3-1 على تركيا مستفيدة من إهدار بوراك يلماظ ركلة جزاء قبل خمس دقائق من النهاية كادت أن تمنح التعادل للزوار في قبل نهائي الملحق.

وعقب إهدار فرصة التأهل المباشر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ستستضيف البرتغال منتخب مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل للنهائيات في قطر 2022.

وسجل ديوجو غوتا مهاجم البرتغال الهدف الثاني لفريقه ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول والمنتخب البرتغالي، حيث هز شباك آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم نوتنغهام فورست في كأس إنجلترا وأخيرا تركيا.