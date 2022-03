أرقام وإحصائيات قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

فشلت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وذلك لأول مرة في تاريخ بطلة العالم أربع مرات اخرها عام 2006 في ألمانيا.

وأخفقت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة المفاجئة على أرضها أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل لألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء السعودي بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

1 – Italy won't take part to the World Cup in two successive editions for the first time ever. Void.#ItaliaMacedonia

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 24, 2022