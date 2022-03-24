ماذا قال مانشيني بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم؟

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن خيبة أمله من خسارة منتخب بلاده على أرضه 1-صفر أمام مقدونيا وتبخر حلم التأهل لكأس العالم 202 في قطر.

إيطاليا بطلة أوروبا أخفقت في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وذلك لأول مرة في تاريخ بطلة العالم أربع مرات اخرها عام 2006 في ألمانيا.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة المفاجئة على أرضها أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل لألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء السعودي بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسدد ترايكوفسكي كرة قوية اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بلاده ويضرب موعدا مع البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

وكانت إيطاليا بطلة أوروبا قد أخفقت أيضا في التأهل لكأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، لتبتعد حينها عن البطولة لأول مرة منذ 1958.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ”أشعر بخيبة أمل كبيرة.. ليس لدي ما أقوله، حدث شيء لا يصدق الليلة.. استحقينا الفوز بلقب يورو 2020 والآن لم نكن محظوظين حقاً. لكن هذا كل شيء، هذا هو الواقع.. أنا آسف للاعبين“.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مستقبل الفريق عقب الفشل في بلوغ نهائيات قطر رد مانشيني قائلا ”️المستقبل؟ خيبة الأمل الآن أكبر من ان نتحدث عن ذلك في هذا التوقيت“.

🗣 مانشيني بعد الخسارة من مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 🗨️ أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام مقدونيا. 🗨️ ليس لدي ما أقوله.. حدث شيء لا يصدق الليلة. خيبة الأمل أكبر من أن نتحدث عن المستقبل الآن. pic.twitter.com/mafckdeQsc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وسدد الفريق الإيطالي بطل العالم أربع مرات 32 تسديدة على المرمى، لكن مقدونيا الشمالية انتزعت الفوز وتأهلت لمواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام. وحصلت إيطاليا على 16 ركلة ركنية مقابل عدم حصول مقدونيا الشمالية على أي واحدة.