نتائج تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم: البرتغال تضرب موعدا مع مقدونيا بعد وداع إيطاليا

أفلتت البرتغال من فخ تركيا لتفوز 3-1 على أرضها وتتأهل إلى نهائي ملحق الصعود لكأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الخميس.

وستلتقي البرتغال مع مقدونيا الشمالية، التي فجرت مفاجأة بالإطاحة بإيطاليا بطلة أوروبا من قبل نهائي الملحق، ويتأهل الفائز للنهائيات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

🔴 بوراك يلمز نجم منتخب #تركيا يهدر ركلة جزاء حاسمة أمام #البرتغال. ركلة الجزاء هي الأولى المهدرة لبوراك يلمز بعد نجاحه في تسجيل 16 ركلة جزاء متتالية!#البرتغال_تركيا #تركيا_البرتغال #تصفيات_كأس_العالم_2022

pic.twitter.com/jw8qpokaqa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

أنهت البرتغال الشوط الأول متقدمة 2-صفر بهدفي أوتافيو وديوجو جوتا.

لكن زملاء كريستيانو رونالدو تراجعوا في الشوط الثاني لتنجح تركيا في تقليص الفارق عبر بوراك يلماظ في الدقيقة 65.

ونال الزوار فرصة ذهبية للتعادل حين حصلوا على ركلة جزاء بسبب مخالفة ضد المدافع جوزيه فونتي لكن يلماظ أهدر الركلة بعد أن سدد في العارضة قبل خمس دقائق من النهاية.

وحسم البديل ماتيوس نونيز الفوز للبرتغال بإضافة الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.

دييغو جوتا سجل "5" أهدافا مع البرتغال بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كلها جاءت بضربات الرأس#تصفيات_كأس_العالم_2022 #البرتغال #تركيا #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/OnJDY7qHRG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

إيطاليا تودع حلم المونديال

فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل مفاجئ 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية اليوم الخميس.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأخفقت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل لكأس العالم، بينما ستخوض مقدونيا الشمالية مواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

بيل يقود ويلز للفوز على النمسا في تصفيات كأس العالم

وسجل غاريث بيل هدفين رائعين ليقود ويلز للفوز 2-1 على النمسا في قبل نهائي الملحق الأوروبي اليوم الخميس، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في 64 عاما.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 32 عاما الهدف الأول من ركلة حرة نفذها بقوة وإتقان من خارج منطقة الجزاء في كارديف.

وبعد ركلة ركنية سريعة، أضاف القائد بيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، ليضمن تأهل ويلز إلى المواجهة الفاصلة أمام أسكتلندا أو أوكرانيا على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

غاريث بيل سجل هدفين في مباراة على أرضه مع ويلز لأول مرة منذ سبتمبر 2016 ضد مولدوفا#تصفيات_كأس_العالم_2022 #ويلز #النمسا #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/c1BQ2M3KJp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وسدد مارسيل زابيتسر كرة أبدلت اتجاهها وقلص الفارق للنمسا لكن في النهاية خرجت ويلز بفوز مستحق مع استمرار سعيها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها.

السويد تتخطى التشيك وتواجه بولندا

وفازت السويد على جمهورية التشيك اليوم الخميس بهدف نظيف.

وستلعب بولندا أمام السويد على بطاقة الظهور في كأس العالم يوم 29 مارس آذار.

ولم تلعب بولندا قبل نهائي الملحق الأوروبي بعد استبعاد المنتخب الروسي المنافس من كرة القدم الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.