مجموعة "إيليوت" مالكة ميلان تنضم إلى عرض لشراء تشيلسي

انضمت مجموعة إيليوت المالكة لنادي ميلان إلى كونسورتيوم نيك كاندي-ليد بلو في عرض لشراء نادي تشيلسي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي للبيع في البداية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل فرض عقوبات عليه من الحكومة البريطانية مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

وأوضحت مصادر لوكالة ”رويترز“ أن صندوق التحوط الأمريكي إيليوت ساهم بمبلغ يقدر ”بعدة ملايين جنيه إسترليني“ ضمن العرض كمستثمر بنسبة صغيرة.

واستحوذ إيليوت على ملكية ميلان في 2018 ومنذ ذلك الحين ساعد النادي ليصبح أكثر تنافسية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويتصدر الترتيب حاليا ضمن سعيه للتتويج باللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من ممثلي إيليوت.

استبعاد مجموعة الوسائل السعودية من عروض شراء تشيلسي https://t.co/ZVa7RCs1jI pic.twitter.com/64il38W7Mu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

عملية ضخمة

وتحول بيع تشيلسي إلى العملية الأكثر إثارة للجدل – وربما الأغنى – لناد رياضي كبير في التاريخ، حيث أعربت مئات الأطراف عن اهتمامها بشراء حصة في النادي أو السيطرة عليه بشكل مباشر.

وكشفت شبكة ”سكاي نيوز“، في وقت سابق يوم الخميس، عن أن ستيفن باجليوكا، المالك المشترك لفريق بوسطن سيلتيكس لكرة السلة الأمريكي ونادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم، قد انضم إلى صفوف أولئك الذين يتنافسون على امتلاك تشيلسي.

وظهر يوم الأربعاء أن رين طلب من مقدمي العروض تقديم تأكيدات ملزمة بشأن الإنفاق المستقبلي على النادي وملعبه، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على القائمة المختصرة للمنافسين لخلافة أبراموفيتش.