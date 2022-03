الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي البرتغال وتركيا.. وإيطاليا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم

تنطلق منافسات الملحق الفاصل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بإقامة 4 مباريات فاصلة ضمن منافسات جولة الذهاب بعد تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا بخلاف إعلان تأهل منتخب بولندا على حساب روسيا للمرحلة الأخيرة بالملحق.

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا ضيفه مقدونيا الشمالية، كما يواجه منتخب البرتغال تركيا علما بأن الفائزين من هاتين المواجهتين سيتقابلان في الدور النهائي للملحق الأوروبي الفاصل.

ويلعب منتخب ويلز أيضا مع ضيفه النمسا، ويلتقي منتخب السويد منافسه التشيك أيضا في نفس الجولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ ملامح مواجهتي البرتغال وتركيا بجانب إيطاليا مع مقدونيا الشمالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية على ملعب (رينزو باربيرا) في مدينة باليرمو الإيطالية الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتقام المباراة الثانية بين البرتغال وتركيا على ملعب (الدراغاو) في التوقيت ذاته.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

نظام التأهل

يشارك 12 منتخبا في الملحق الفاصل والذي يحسم 3 مقاعد متبقية لمنتخبات أوروبا في المونديال.

ويلعب منتخب أسكتلندا ضد أوكرانيا ويصعد الفائز لمواجهة المتأهل من مواجهة النمسا وويلز ويتأهل الفائز من هذه المجموعة للمونديال.

ويبقى المسار الثاني معلقا بين بولندا بجانب الفائز من لقاء روسيا والتشيك ويتأهل الفائز من هذا المسار أيضا للمونديال.

ويعد المسار الثالث الأكثر اشتعالا بمواجهة البرتغال ضد تركيا بجانب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، ويبقى المسار الثالث محددا لهوية منتخب واحد يصعد بين هذه المنتخبات الأربع.

وضمنت 10 منتخبات أوروبية الظهور في كأس العالم 2022 وهي صربيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وكرواتيا وإنجلترا وألمانيا.

🏆 The three final European places at the World Cup will be settled by the play-offs, with four one-legged semi-finals taking place tonight.

🔎 We take a closer look at who's in action ahead of the 20:45 kick-offs. #WCQ

— UEFA (@UEFA) March 24, 2022