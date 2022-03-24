الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي البرتغال وتركيا.. وإيطاليا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم

تنطلق منافسات الملحق الفاصل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بإقامة 4 مباريات فاصلة ضمن منافسات جولة الذهاب بعد تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا بخلاف إعلان تأهل منتخب بولندا على حساب روسيا للمرحلة الأخيرة بالملحق.

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا ضيفه مقدونيا الشمالية، كما يواجه منتخب البرتغال تركيا علما بأن الفائزين من هاتين المواجهتين سيتقابلان في الدور النهائي للملحق الأوروبي الفاصل.

ويلعب منتخب ويلز أيضا مع ضيفه النمسا، ويلتقي منتخب السويد منافسه التشيك أيضا في نفس الجولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ ملامح مواجهتي البرتغال وتركيا بجانب إيطاليا مع مقدونيا الشمالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية على ملعب (رينزو باربيرا) في مدينة باليرمو الإيطالية الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتقام المباراة الثانية بين البرتغال وتركيا على ملعب (الدراغاو) في التوقيت ذاته.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

نظام التأهل

يشارك 12 منتخبا في الملحق الفاصل والذي يحسم 3 مقاعد متبقية لمنتخبات أوروبا في المونديال.

ويلعب منتخب أسكتلندا ضد أوكرانيا ويصعد الفائز لمواجهة المتأهل من مواجهة النمسا وويلز ويتأهل الفائز من هذه المجموعة للمونديال.

ويبقى المسار الثاني معلقا بين بولندا بجانب الفائز من لقاء روسيا والتشيك ويتأهل الفائز من هذا المسار أيضا للمونديال.

ويعد المسار الثالث الأكثر اشتعالا بمواجهة البرتغال ضد تركيا بجانب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، ويبقى المسار الثالث محددا لهوية منتخب واحد يصعد بين هذه المنتخبات الأربع.

وضمنت 10 منتخبات أوروبية الظهور في كأس العالم 2022 وهي صربيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وكرواتيا وإنجلترا وألمانيا.

🏆 The three final European places at the World Cup will be settled by the play-offs, with four one-legged semi-finals taking place tonight. 🔎 We take a closer look at who's in action ahead of the 20:45 kick-offs. #WCQ — UEFA (@UEFA) March 24, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يشهد التاريخ على مواجهتين فقط بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة أوروبا وانتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 3/2 والتعادل بنتيجة 1/1.

وتقابل منتخب تركيا ضد البرتغال 5 مرات في مناسبات رسمية تفوق خلالها المنتخب البرتغالي جميعا وبدأت في تصفيات كأس العالم 1966 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 5/1 وأيضا بنتيجة 1/0.

وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأوروبية 1996، ثم تغلب منتخب البرتغال بنفس النتيجة في كأس الأمم الأوروبية عام 2000 في ربع النهائي.

وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 2/0 في كأس الأمم الأوروبية عام 2008.

البرتغال ضد تركيا

يدخل منتخب البرتغال بقيادة مدربه فرناندو سانتوس مواجهة تركيا باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى تركيا.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه قادر على التعامل مع الضغوط مؤكدا أن اللاعبين لديهم إصرار شديد للتعامل مع هذه المباراة الحاسمة بمنطق الفوز لإسعاد الشعب البرتغالي.

وأشار إلى أن الفريق في حالة تركيز عالية ويتطلع حالياً لتحقيق الفوز على تركيا بنتيجة جيدة قبل الذهاب إلى تركيا.

#WorldCup fans🏟️and teams⚽️will find out their paths to possible glory 🙌 on 1 April in Doha 🇶🇦. The procedures for the Final Draw for the FIFA World Cup Qatar 2022™ have just been released on @FIFAcom: https://t.co/qjLdXUkiR4 pic.twitter.com/fclZeuiWFz — FIFA Media (@fifamedia) March 22, 2022

ويغيب عن صفوف منتخب البرتغال جواو كانسيلو وريناتو سانشيز للإيقاف بجانب روبن نيفيز وأنتوني لوبيز للإصابة.

ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلته التي تضم روي باتريسيو لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع خوسيه فونتي وتياغو ديغالو وديوغو دالوت ورافائيل غيريرو.

ويقود خط الوسط جواو موتينيو وفيتينها ويمينا برناردو سيلفا ويسارا دييغو جوتا مع ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

في المقابل، يدرك الألماني ستيفان كونتز المدير الفني لمنتخب تركيا مدى صعوبة مهمة فريقه في مواجهة رفاق رونالدو.

وقال كونتز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنها مواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق مؤكدا أن مدرب البرتغال يعرف قدرات لاعبي تركيا كما أن منتخب البرتغال أيضا كتاب مفتوح.

وأشار إلى أن هذه المواجهات لا تتعلق فقط بمستويات وجودة اللاعبين ولكن الروح القتالية تلعب دورا كبيرا في حسم نتيجة هذه المواجهات.

ويعتمد منتخب تركيا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أورغان تشاكير، وأمامه رباعي خط الدفاع كاغلار سويونكو وميريح ديميرال وزكي سيليك وجانر إركين.

ويقود خط الوسط أوركون كوكو وبجواره عبدالقادر عمر وأمامهما هاكان كالهانغلو، مع ثلاثي الهجوم كريم أكتو أوغلو وكينغيز إيندر وبوارك يلماز.

وقال البرتغالي نيلو فينغادا مدرب المنتخب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مهمة البرتغال لن تكون سهلة في بلوغ المونديال خاصة أن المنتخب التركي منافس لا يستهان به ويملك الفرصة للمنافسة.

وحذر فينغادا من التفكير في احتمالية مواجهة إيطاليا وعدم التركيز أمام تركيا موضحا أن مثل هذه المباريات تحتاج للتركيز الشديد في كافة التفاصيل.

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل مباراة البرتغال ضد تركيا في ملحق التأهل لكأس العالم https://t.co/Mxhq0wT59c pic.twitter.com/SYLtbTCyn8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

إيطاليا ضد مقدونيا

يسعى منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشيني لتحقيق فوز مريح على مقدونيا تجنبا لمفاجأة جديدة في سباق التأهل للمونديال.

وقال مانشيني مدرب إيطاليا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الحظوظ متساوية بين المنتخبين ولا يوجد أفضلية للآتزوري على حساب مقدونيا.

وأشار إلى أنه لم يقم بأي تغييرات على قوام المنتخب الإيطالي منذ اليورو ولكن المباراة ضد مقدونيا تحتاج للتركيز الشديد ومحاولة حسم الفوز على حساب مقدونيا للتأهل للمرحلة التالية في الملحق الفاصل.

ويغيب عن منتخب إيطاليا لاعبه جيوفاني دي لورينزو للإصابة، ويعتمد المنتخب الإيطالي على تشكيلة تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، وأمامه رباعي خط الدفاع جورجيو كيليني وفرانسيسكو أكيربي وأليساندرو فلورينزي وإيميرسون.

ويقود خط الوسط جورجينيو وبجواره نيكولو باريلا وماركو فيراتي، مع ثلاثي الهجوم لورينزو إينسيني وشيرو إيموبيلي ودومينيكو بيراردي.

ويسعى منتخب مقدونيا لتحقيق مفاجأة ومحاولة حصد نتيجة إيجابية في معقل الآتزوري.

وقال بلاجويا ميليفسكي مدرب مقدونيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن منتخب مقدونيا ليس في مستوى إيطاليا ولكنه سيقاتل من أجل التأهل على حساب منتخب إيطاليا.

ويعتمد منتخب مقدونيا على تشكيلة تضم حارس المرمى ستول ديميترفسكي الذي يلعب في صفوف رايو فايكانو الإسباني، وأمامه رباعي خط الدفاع داركو فيلكوفسكي وفيزار موسلو وكيري ريستيفسكي وإزغان أليوسكي.

ويقود خط الوسط ستيفان سبيروفسكي وبجواره أريجان أديمي وإنيس باردي، مع ثلاثي الهجوم ألكسندر ترايكوفسكي وميلان ريستوفسكي وبويان ميوفسكي.

وقال هاني سعيد مدافع باري الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن منتخب إيطاليا سيواجه مشاكل للتأهل إلى المرحلة الأخيرة خاصة أن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد.

وأشار إلى أن منتخب إيطاليا لديه عناصر مميزة ومدرب قدير وعليه التعامل بكل قوة من أجل حسم الفوز على مقدونيا.