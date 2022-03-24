الصحف الرياضية: النداء الأخير إلى قطر.. ورسالة برشلونة إلى هالاند

شكلت لقاءات الملحق الأوروبي للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والوضعية الخطيرة التي تنتظر منتخبي البرتغال وإيطاليا واعتزال المصنفة الأولى على العالم في التنس الأسترالية أشلي بارتي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات عدة لاعبين، المدافع إيريك غارسيا لاعب برشلونة، والحارس دافيد رايا لاعب برينتفورد، وماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، واهتمام برشلونة بالأرجنتيني باولو ديبالا وعرضه لضم البرازيلي رافينها، وتطورات تجديد عقدي أراوخو وخافي، ومصير كارلو أنشيلوتي ولوكا يوفيتش وإدين هازارد في ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع دافيد رايا حارس برينتفورد ومنتخب إسبانيا وكتبت :“ دافيد رايا: لا يفاجئني أنهم في إسبانيا لا يعرفونني“.

كما تحدثت عن تقديم روسيا ترشيحها لاحتضان نهائيات أمم أوروبا 2028 وكتبت:“ روسيا ترغب في تنظيم نهائيات أمم أوروبا 2028 ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الملحق الأوروبي للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: “ النداء الأخير لقطر ”.

كما اهتمت بقضية تجديد عقدي خافي وأراوخوا في برشلونة وكتبت: “ عروض غير كافية لأراوخوا وخافي ”.

واهتمت أيضا بتصريحات خافيير تيباس حول دوري السوبر الأوروبي وكتبت: “ تيباس: دوري السوبر الأوروبي الجديد سيكون فشلا آخر ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مدافع برشلونة إيريك غارسيا وكتبت: “ إيريك غارسيا: أنا في أفضل فريق في العالم ”.

كما تحدثت عن تطورات رغبة برشلونة في ضم البرازيلي رافينها من ليدز يونايتد وكتبت :“ 35 مليون يورو من أجل رافينها ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد عقدي أراوخوا وخافي في برشلونة وكتبت: ”برشلونة يوقع مع خافي وأراوخو“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: “ هازارد ويوفيتش صفقتان فاشلتان ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند ورغبة برشلونة في التعاقد معه وكتبت: “ رسالة إلى هالاند ”وأيضا باهتمام برشلونة بالأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: “ احتمال اهتمام برشلونة بديبالا الذي سيغادر يوفنتوس ”.

كما تحدثت عن اعتزال الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في تنس السيدات وكتبت: ”لقد سئمت ”.

الصحيفة اهتمت براؤول دي توماس مهاجم إسبانيول ومنتخب إسبانيا وكتبت:“ راؤول دي توماس: سيكون من الرائع التسجيل برفقة المنتخب الإسباني في كورنيلا ”.

كما اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: “ التوقيع على الاتفاقية مع CVC لا يكفي برشلونة للتعاقد مع هالاند ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي ومنتخب إسبانيا وكتبت: “ ماركوس ألونسو : ريال مدريد دائما خطر في دوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن لقاءات ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: “ البرتغال وإيطاليا يلعبون ”.

الصحيفة اهتمت بمصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وكتبت: “ أنشيلوتي لا يمكن المساس به ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اعتزال المصنفة الأولى على العالم في تنس السيدات الأسترالية أشلي بارتي وكتبت: “ في القمة وقررت الرحيل ”.

كما اهتمت الصحيفة بملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: “ لقاءات فاصلة خطيرة لإيطاليا والبرتغال ”.

الصحيفة اهتمت باللاعبة حمراوي التي تورطت سابقا في مشاكل وخيانة زوجية مع إيريك أبيدال وكتبت: “ هجوم مضاد من خيرة حمراوي ”

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا ومقدونيا الشمالية في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: “ أمام مقدونيا الشمالية أول لقاء سد من أجل نهائيات كأس العالم “ و “ افعلوها إيطاليا ”.

كما اهتمت الصحيفة بتجديد إنتر ميلان عقد لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وكتبت: “ بروزوفيتش – إنتر ميلان: تجديد للحد الأقصى ”.

الصحيفة اهتمت باعتزال لاعبة التنس الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا ومنتخب مقدونيا الشمالية في ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: “ نريدك مثل هذا ”.

كما تحدثت عن فوز سيدات يوفنتوس على أولمبيك ليون 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: “ يا لهن من نساء ”.

الصحيفة اهتمت بتجديد إنتر ميلان عقد لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ورغبة يوفنتوس في ضم زانيولو لاعب روما وكتبت: “ يوفنتوس كل شيء على زانيولو ”.