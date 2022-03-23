تقارير: يوفنتوس يجهز عرضا ضخما لإغراء محمد صلاح

يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا ضخما لإغراء المهاجم المصري محمد صلاح، بالتعاقد معه حال فشلت مفاوضات نادي ليفربول لتجديد التعاقد معه، تعويضًا للرحيل المحتمل للأرجنتيني باولو ديبالا.

ويتطلع فريق يوفنتوس إلى التحرك نحو التعاقد مع صلاح لملء الفراغ الذي سيتركه باولو ديبالا.

وكشفت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، أن ”اليوفي“ يعد عرضا ضخما من أجل التعاقد مع ”الفرعون“ المصري الموسم المقبل.

وسينهي صلاح عقده مع ليفربول في صيف 2023، وحال عدم التوصل لاتفاق مع ”الريدز“ لتمديد العقد، فمن المنتظر أن يصبح هذا الموسم هو الأخير للاعب مع الفريق الإنجليزي.

وأفادت تقارير بأن مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا سيغادر تورينو مجانًا هذا الصيف، ومن المقرر أن يؤدي خروج اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى توفير هائل في فاتورة أجور فريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يستعد لدفع ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني في السنة لمحمد صلاح، بشرط التوقيع على عقد يمتد لـ4 سنوات مقبلة.

وبحسب ما ورد، كان ديبالا على وشك الحصول على 6.5 مليون جنيه إسترليني بعد الضريبة بالإضافة إلى 2 مليون جنيه إسترليني كمكافآت كل عام، مما سيرفع راتبه السنوي إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن الضرائب التي دفعها يوفنتوس على تلك الصفقة كانت ستضاعف رواتبهم، مما يعني أن المهاجم كان سيكلف النادي 67 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسبق لصلاح (29 عاما) الاحتراف في إيطاليا بصفوف فيورنتينا وروما قبل أن يشد الرحال إلى البريمييرليغ في 2017، للعب مع ليفربول، بعد تجربته التي لم تكلل بالنجاح مع تشيلسي في 2014.