ذا صن: 3 أندية إنجليزية تطارد ديبالا بعد أنباء رحيله عن يوفنتوس

كشفت صحيفة ”ذا صن“ على وجود اهتمام من قبل 3 أندية إنجليزية لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد التقارير التي أكدت قرب رحيله عن يوفنتوس ورفض تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي.

وكانت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ قد كشفت عن فشل مفاوضات تجديد تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بعد اجتماعه، صباح يوم الإثنين.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

وأوضحت ”ذا صن“، في تقريرها، يوم الثلاثاء، أن ”أندية توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد لديها اهتمام بالتعاقد مع الأرجنتيني الدولي“.

Tottenham lead Arsenal and Man Utd for Paulo Dybala free transfer who is ready to ‘open talks’ https://t.co/hO6MpQqNPF pic.twitter.com/eum6YOg2nz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2022

وأشارت إلى أت ”ديبالا كان محل اهتمام بالفعل لتوتنهام ومانشستر يونايتد في صيف 2019، ووافق السبيرز على صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني لتوقيع الأرجنتيني حينها، لكنه رفض الرحيل“.

وشدت على أن ”مانشستر يونايتد كان على استعداد لضم ديبالا في صفقة تبادلية وتمسك الأرجنتيني بالبقاء في يوفنتوس“.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن إنتر ميلان الإيطالي في صدارة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا، وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن الاحتمالات تشير إلى أن توتنهام هو الأقرب في فرص الحصول على ديبالا ثم مانشستر يونايتد ثم آرسنال.

وسجل ديبالا 113 هدفاً وقدم 48 تمريرة حاسمة في 283 مباراة مع يوفنتوس، وساعد النادي في الحصول على خمسة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا خلال فترة 7 سنوات.

ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف أخرى.

مشادة مع آليغري

وكان ديبالا قد دخل قبل أيام في مشادة كلامية مع ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، حول مواعيد التدريبات.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن ديبالا وخوان كوادرادو ذهبا إلى آليغري، وطلبا تعديل مواعيد التدريبات قبل المباريات، ومنح اللاعبين المزيد من الراحة.

ورد ماسيميليانو آليغري على ديبالا بشكل حاد، قائلًا: ”أنت تحديدًا من يطلب ذلك يا باولو!“.