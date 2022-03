ذا صن: 3 أندية إنجليزية تطارد ديبالا بعد أنباء رحيله عن يوفنتوس

كشفت صحيفة ”ذا صن“ على وجود اهتمام من قبل 3 أندية إنجليزية لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد التقارير التي أكدت قرب رحيله عن يوفنتوس ورفض تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي.

وكانت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ قد كشفت عن فشل مفاوضات تجديد تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بعد اجتماعه، صباح يوم الإثنين.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

وأوضحت ”ذا صن“، في تقريرها، يوم الثلاثاء، أن ”أندية توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد لديها اهتمام بالتعاقد مع الأرجنتيني الدولي“.

Tottenham lead Arsenal and Man Utd for Paulo Dybala free transfer who is ready to ‘open talks’ https://t.co/hO6MpQqNPF pic.twitter.com/eum6YOg2nz

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2022