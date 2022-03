تايمز: إلغاء قانون اللعب المالي النظيف واستبداله بنظام جديد

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن وجود تعديلات جديدة قادمة تخص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، حيث سيتم إيقاف قانون اللعب المالي النظيف والاتجاه إلى آلية جديدة لضبط التكاليف، وهذا الأمر سيشمل إلغاء سقف الرواتب، مع عدم إنفاق الأندية لأكثر من 70% من إجمالي إيراداتهم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن ”الأندية الكبيرة طالبت بأن تكون النسبة 85% من الإيرادات، ولكن أخرى، مثل أندية الدوري الألماني، طالبت بنسبة أقل من 70%“.

وأشارت إلى أن ”القواعد الجديدة لن تفرض على الفور، ولكن ستتمكن الأندية من إنفاق ما يصل إلى 90% من إيراداتها في الموسم الأول، وستصل إلى 70% في غضون 3 مواسم“.

