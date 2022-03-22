تايمز: إلغاء قانون اللعب المالي النظيف واستبداله بنظام جديد

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن وجود تعديلات جديدة قادمة تخص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، حيث سيتم إيقاف قانون اللعب المالي النظيف والاتجاه إلى آلية جديدة لضبط التكاليف، وهذا الأمر سيشمل إلغاء سقف الرواتب، مع عدم إنفاق الأندية لأكثر من 70% من إجمالي إيراداتهم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن ”الأندية الكبيرة طالبت بأن تكون النسبة 85% من الإيرادات، ولكن أخرى، مثل أندية الدوري الألماني، طالبت بنسبة أقل من 70%“.

وأشارت إلى أن ”القواعد الجديدة لن تفرض على الفور، ولكن ستتمكن الأندية من إنفاق ما يصل إلى 90% من إيراداتها في الموسم الأول، وستصل إلى 70% في غضون 3 مواسم“.

🚨 FFP is dead.

UEFA to impose new 70% spend ratio, but no salary cap as part of financial control revamp. New sanctions likely too:

Points deductions and even possibility of being relegated from Champions League. All the details here👇🏾 https://t.co/mCnGjBoJmH — tariq panja (@tariqpanja) March 22, 2022

وشددت على أن ”أنظمة الاستدامة المالية هي قوانين جديدة ستجبر الأندية على إنفاق 70% أو أقل من إيراداتها على اللاعبين ورواتبهم.

وأردفت: ”الاتحاد الأوروبي سيفرض ضوابط أكثر صرامة على عقود الرعاية الموقعة مع الشركات المتعلقة بملكية النادي أكثر من قبل مع تغيير اسم القانون الجديد إلى (تنظيم الاستدامة المالية).

وأكدت أن ”أكثر الأندية المستفيدة من النظام الجديد هي أندية الدوري الإنجليزي، لأنها تحقق إيرادات خيالية أكثر بكثير من باقي الأندية الأوروبية“.

وأوضحت الصحيفة أنه في ”حال تم خرق القوانين الجديدة ستكون هناك عقوبات مالية أو رياضية في المنافسات الأوروبية أو خصم نقاط في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد الذي سينطلق، ابتداءً من موسم 2024، والتهديد بالطرد، وتخفيض مستوى المشاركة في بطولات يويفا“.

واستطردت: ”التغييرات الجديدة ستعزز هيمنة الفرق الإنجليزية والأندية الثرية، مثل: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، مما سيمثل تحديًا أكبر للأندية من البلدان الأخرى، مثل: إيطاليا، وإسبانيا“.

ما هو اللعب المالي النظيف؟

اللعب المالي النظيف عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهي تنص بشكل ملموس على أنه لا يمكن لأي نادٍ أن ينفق أموالًا أكثر مما يكسب. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض السيطرة المالية على الأندية، لتفادي الخسائر، وفرض تكافؤ الفرص.

وفي العام 2019 أدخل ”يويفا“ تعديلًا على القانون، بعد اجتماع مع اتحاد الأندية الأوروبية، وتم نص قانون يلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من دخولاتها السنوية.