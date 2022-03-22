الصحف الرياضية: تشافي كان يريد أهدافا أكثر في ريال مدريد.. أنشيلوتي متهم.. وديبالا إلى إنتر

شكل تأثير نتيجة الكلاسيكو والتي شهدت فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 على الفريقين، والتساؤلات حول وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي واحتفالات برشلونة وتألق مدربه تشافي هيرنانديز وجدول اللقاءات المتبقية للفريقين في صراع اللقب على الدوري الإسباني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف برواتب لاعبي أندية الدوري الفرنسي وكلاسيكو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة ومستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا ودفاع ميلان القوى والقادة الجدد في منتخب إسبانيا ورغبة مدرب إيطاليا في التأهل لكأس العالم في قطر للفوز باللقب واقتراب الهولندي إيريك تان هاغ من تدريب مانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على البطل الإسباني ماريانو غارسيا الفائز بذهبية 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في القاعة وكتبت “ ماريانو غارسيا: مثل دراجة نارية ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وتأثير الهزيمة المذلة في ملعبه أمام برشلونة 4-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني وكتبت ”ريال مدريد: تقبل الهزيمة دون دراما ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد 4-0 وكتبت “ لقد عدنا “ و “ تشافي يسير على خطى كرويف وغوارديولا “ و “ برشلونة متصدر في 2022 ، وتشافي كان يرغب في أهداف أكثر في البيرنابيو ، وأراوخو يكسب معركة التجديد ”.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت :“ من أجل فوز ساحق جديد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على احتفالات برشلونة في قلب سانتياغو بيرنابيو بالفوز بالكلاسيكو على ريال مدريد 4-0 وكتبت “ احتفالات“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة وكتبت “ أنشيلوتي متهم ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت :“ اليوم كلاسيكو آخر ”.

آس

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإسباني وجدول لقاءات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية وكتبت ”الجدولة المسمومة “ و “ ريال مدريد يسافر لمواجهة إشبيلية وأتلتيكو مدريد، 4 لقاءات في سانتياغو بيرنابيو مقابل 6 لقاءات لبرشلونة في الكامب نو ”.

الصحيفة تحدثت عن منتخب إسبانيا والقادة الجدد وكتبت ”منتخب إسبانيا يملك قادة جددا، ألبا وكوكي وأببيليكويتا وموراتا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت ”جبل أمام ريال مدريد، برشلونة تحدي ربع النهائي ”.

كما اهتمت الصحيفة بنجم التنس الإسباني رافائيل نادال وكتبت ”نادل يركز على بطولات الملاعب الرملية ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اقتراب الهولندي إيريك تان هاغ مدرب أياكس الحالي من تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل وكتبت ”الملك إيريك ”.

كما تحدثت عن تطورات تجديد عقد نجم أرسنال الدولي بوكايو ساكا وكتبت ”ساكا الكثير من الأموال ”.

الصحيفة اهتمت بتشيلسي وكتبت ”هناك توخيل واذهب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة ملفا حول رواتب اللاعبين في الدوري الفرنسي وكتبت “ الرواتب والدوري الفرنسي: 20 فريقا -21 فريقا، نجوم وغير مستقر ، الدوري الفرنسي دائما دون فقاعة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على عدم تجديد يوفنتوس عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت “ ديبالا الطريق نحو إنتر ميلان ”.

كما اهتمت بدفاع فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي وكتبت ”كالولو – توموري: هذا هو جدار الدوري الإيطالي ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي وكتبت ”سنتأهل لقطر من أجل الفوز بكأس العالم“.