برنامج فرنسي: نيمار في "حالة مؤسفة تصل إلى حد السكر"

قال دانيال ريولو، الصحفي في إذاعة راديو مونت كارلو، إن اللاعب البرازيلي نيمار ”بالكاد يتدرب“ خلال تصريحات لبرنامج ”أفتر فوت“ المذاع على rmc.

تحدث ريولو عن الحالة التي وصل إليها نادي باريس سان جيرمان بشكل عام، ونيمار بشكل خاص منذ الخسارة أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومغادرة المسابقة.

وشدد ريولو على أن نيمار بات في“حالة مؤسفة تصل حد السكر“ داعيا النادي الفرنسي للتخلص منه، بعدما بات دوره سلبيا داخل الملعب وفي غرفة خلع الملابس.

وانتقد ريولو اهتمام نيمار بحياته الشخصية أكثر من الملعب قائلا ”جماهير باريس لا تهتم باستعراض تحف منزل نيمار على نيتفلكس“.

ونال نيمار القسط الأكبر من غضب جماهير باريس سان جيرمان بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا حيث امطرته الجماهير بوابل من السباب خلال مباراتي بوردو وموناكو.

وظهر نيمار متأثرا بمغادرة دوري أبطال أوروبا وهجوم الجماهير عليه ورفيقه ميسي، حيث نشر على إنستغرام “ في الحياه سيكون علينا أن نمر بأوقات صعبه، لكن السر هو ألا نفقد الثقة بالله!!! لا تستلم أبدا“.

وتطرق ريولو لأزمة غرفة خلع الملابس في باريس سان جيرمان مشيرا إلى أنها دون قائد، وأن هناك انشقاقا كبيرا بين اللاعبين من أمريكا الجنوبية (نيمار، وميسي، ودي ماريا، وإيكاردي) ونظرائهم الذين يتحدثون الفرنسية (مبابي، وحكيمي).

وبحسب تقارير فرنسية فإن باريس سان جيرمان لا يفكر في التخلص من المدرب ماوريسيو بوكيتينو حاليّا، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأنه نهاية الموسم.

وتشير التقارير إلى أن الإيطالي أنتونيو كونتي والفرنسي زين الدين زيدان هما الأقرب لخلافة بوكيتينيو، كما ظهر في الصورة أخيرًا المخضرم آرسين فينغر.