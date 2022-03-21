أس: تشابي ألونسو مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

أثرت خسارة ريال مدريد 0/4 على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام برشلونة على متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبدأت وسائل إعلام تتكهن ببديل كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي.

ووفقا لصحيفة ”أس“، فإن خسارة الكلاسيكو جعلت ريال مدريد مضطربًا للغاية، وأحد أهم النقاط التي أشار إليها المشجعون هو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأكدت ”أس“ أن أخطاء أنشيلوتي في الكلاسيكو وضعت المدرب الإيطالي المخضرم في موقف غير مريح.

وأوضحت الصحيفة أن تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق والمدرب الحالي للفريق الثاني في ريال سوسيداد، بات الاسم الأكثر تداولا، اليوم الإثنين، كمرشح لخلافة أنشيلوتي في البرنابيو.

وسبق أن لعب تشابي ألونسو لريال مدريد بين عامي 2009 و2014، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ، واعتزل عام 2017.

ماريو كورتيغانا الصحفي الموثوق بجريدة ماركا الإسبانية يروي تفاصيل جديدة في سقوط ريال مدريد أمام برشلونة برباعية نظيفة: – بعد الكلاسيكو أكد لي اللاعبون أنهم لا يعرفون ما الذي أراد أنشيلوتي القيام به خلال المباراة. – لم يفهم اللاعبون ما أراده المدير فني الإيطالي بين الشوطين pic.twitter.com/v8zTBl42fB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها تشابي ألونسو بتولي تدريب ريال مدريد، ففي يونيو الماضي ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن فلورنتيو بيريز كان يفكر في تعيين اللاعب السابق مدربا للفريق الأول، قبل أن يستقر على إعادة أنشيلوتي.

وسبق لألونسو، البالغ من العمر 40 عاما، العمل تحت مدربين مميزين أبرزهم جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي وفيسنتي ديل بوسكي.

وتولى ألونسو التدريب في أكاديمية ريال مدريد لمدة عام، قبل أن يتولى تدريب الفريق الثاني في ريال سوسيداد، ونجح في قيادته للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ألابا يتحدث عن خسارة ريال مدريد أمام برشلونة برباعية نظيفة في الكلاسيكو: – نشعر بخيبة أمل بسبب أدائنا وكل ما يمكننا القيام به بعد فترة التوقف الدولي هو التصحيح والعمل بجد أكثر لتعويضه. – سنحاول الاستمرار في لعب الموسم بالطريقة التي كنا عليها. pic.twitter.com/iRtTClhvW6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وحصد 66 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ9 نقاط عن إشبيلية الثاني، مع تبقي 9 جولات على نهاية الليغا.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد منافسه تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والفائز من هذه المواجهة سيلعب في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

من جهتها، قالت صحيفة ”ماركا“ إن إدارة ريال مدريد لا تفكر في إقالة أنشيلوتي رغم الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو، وأوضحت أن ريال مدريد يضع كامل ثقته في أنشيلوتي.

وأكدت أن أنشيلوتي سيستمر مع ريال مدريد حال قاد الميرنغي للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.