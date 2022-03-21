ثورة تشافي.. DNA برشلونة يهدم سانتياغو برنابيو (فيديو)

نجح برشلونة بقيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز في تحقيق فوز كبير على منافسه ريال مدريد بنتيجة 4/0 أمس الأحد في الكلاسيكو لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء فوز برشلونة الكبير على منافسه التقليدي ريال مدريد لينهي سلسة انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو، التي استمرت 5 مباريات متتالية وسبقها تعادل في مختلف المسابقات.

واللافت أن آخر مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو كان الفوز فيها لصالح برشلونة، إذ إن مباريات ريال مدريد كانت تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، إلى جانب أن ريال مدريد كان يحقق انتصاراته خلال تلك الفترة على ملعب كامب نو، وحقق فوزا في العاصمة السعودية الرياض في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأمل جماهير برشلونة أن تنجح ثورة تشافي في إعادة الفريق إلى الواجهة بعد فترة من التخبط أدت إلى مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي بعد المباراة: ”يمكن مقارنة المباراة بمباراة الفوز 6/2، تفوقنا كثيرًا في الأهداف والمباراة، ونغادر بابتسامة عريضة“.

وأضاف: ”علينا الاحتفال ثم التفكير في مباراة إشبيلية، ولا أعتقد أننا سنتوج بالليغا“.

وتابع: ”الفوز بالكلاسيكو يقويني، ويمنح الثقة للمشروع وطريقة اللعب، لكنني لا أحتاج إلى أي مجد، ولا أشعر بأنني حققت انتصارا شخصيا، بل المجموعة“.

وواصل: ”الصفقات هائلة، ومنحونا الروح والثقة، وكان لدي شعور بأننا يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف، والمشاعر جيدة“.