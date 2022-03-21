ما تكلفة إقالة بوكيتينو من باريس سان جيرمان؟

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، عن التكلفة التي سيتكبدها باريس سان جيرمان حال قرر إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكانت الشكوك تحوم حول بقاء ماوريسيو بوكيتينو مدربا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل، بعد الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد والخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، لكن بعد السقوط 0/3 أمام موناكو، أمس الأحد، باتت الشكوك تحوم حول بقاء بوكيتينو حتى نهاية الموسم.

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ورغم ذلك قالت صحيفة ”ليكيب“ إن إقالة ماوريسيو بوكيتينو لن تكون قرارا سهلا بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان؛ لأن إقالة المدرب الأرجنتيني ستكلف خزينة النادي نحو 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أنه لهذا السبب فإن باريس يفضل الانتظار قبل اتخاذ قرار إقالة بوكيتينو البالغ من العمر 50 عاما.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2023، وقالت ”ليكيب“ إنه المدرب الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي ويحصل على 1.1 مليون يورو في الشهر الواحد.

وأشارت إلى أن بوكيتينو ومساعديه يحصلون على رواتب مريحة في باريس سان جيرمان، وبالتالي فإن قرار إقالة المدرب الأرجنتيني وطاقمه قد تكون مكلفة على باريس سان جيرمان.

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في حين ذكرت شبكة ”راديو مونت كارلو“ أن إدارة باريس سان جيرمان لا يمكن أن تعلن عن قرارات ثورية بشأن إقالة بوكيتينو، إلا بعد الوصول لمفاوضات متقدمة مع بديله، الذي من المحتمل أن يكون زين الدين زيدان.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان في 75 مباراة حتى الآن، وفشل في حفاظ الفريق على لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، إذ نجح ليل في إنهاء احتكار سان جيرمان للقب، كما ودع الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وعلى مستوى الموسم الحالي، يبدو أن باريس سان جيرمان في طريقه للفوز بلقب الدوري الفرنسي، حيث يتقدم بـ12 نقطة عن مارسيليا الثاني، مع تبقي 9 جولات على نهاية المسابقة.

لكن باريس سان جيرمان تعرض لضربة قوية بعدما أقصاه ريال مدريد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، كما ودع الفريق من دور الـ16 في كأس فرنسا.