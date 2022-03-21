رياضة

"اليويفا" يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 19:13 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 20:25 GMT

"اليويفا" يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات المتبقية من العام الجاري في المسابقات القارية، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا، والتعاقد مع أندية جديدة بسبب الأزمة.

وأوضح اليويفا في بيان: ”قررت اللجنة التنفيذية اليوم السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحاد الروسي أو الأوكراني وتم تعليق عقودهم“.

ويمكن للاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الفترة المتبقية من موسم 2021/2022.

ووصلت بطولة دوري أبطال أوروبا إلى ربع النهائي، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وبنفيكا وليفربول، وتشيلسي وريال مدريد، وفياريال وبايرن ميونخ.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي أيام 5 و6 و12 و13 أبريل.

أما في ربع نهائي الدوري الأوروبي فيلعب برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ امام أتلانتا، وسبورتينغ براغا مع غلاسيكو رينجرز، وليون أمام ويستهام.

ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 7 و14 أبريل.

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