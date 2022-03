"اليويفا" يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات المتبقية من العام الجاري في المسابقات القارية، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا، والتعاقد مع أندية جديدة بسبب الأزمة.

Temporary rules addressing the exceptional situation deriving from the war in Ukraine will allow clubs to register a maximum of two new eligible players for the remaining matches in current UEFA club competitions.

