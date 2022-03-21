كادينا سير: ريال مدريد سيتحرك بقوة لضم هالاند بعد كارثة الكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية إلى أن الخسارة الثقيلة لريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية نظيفة في سانتياغو برنابيو أظهرت مدى أهمية كريم بنزيما، وضرورة تحرك النادي الملكي بجدية للتعاقد مع إيرلينغ هالاند.

وسجل الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليلقن برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد درسا في كرة القدم ويُكبده خسارة ثقيلة 0/4 في إستاد سانتياغو برنابيو في الليغا الليلة الماضية.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن خسارة ريال مدريد الكبيرة أمام برشلونة دفعت فلورنتينو بيريز لأعادة الحسابات. فلورنتينو بيريز أدرك أن الفريق يُعاني عندما يغيب بنزيما ولذلك سيتحرك بقوة الأن للتعاقد مع هالاند. pic.twitter.com/MUyqLRLXmb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياغو برنابيو المباراة في صمت بينما هيمن برشلونة، الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد وقائده السابق تشافي هيرنانديز على المواجهة من البداية.

وقالت محطة ”كادينا سير“ إن كارثة الكلاسيكو ساعدت ريال مدريد في استخلاص ما يجب أن يفعله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي فرانسيسكو خوسيه ديلغادو في برنامجه في ”كادينا سير“ إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أدرك أنه مع وجود كريم بنزيما فقط كمهاجم صريح لا يمكن لريال مدريد أن يستمر بهذا الشكل.

ماركا: برشلونة حسم الكلاسيكو بسبب قيادة تشافي وأخطاء أنشيلوتي الكارثية https://t.co/Umj2FX5rWw pic.twitter.com/5nHI4dmarv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وأوضح: ”فلورنتينو أدرك أن ريال مدريد لا يمكنه الذهاب إلى أفضل الملاعب في العالم دون مهاجم عندما لا يكون بنزيما موجودًا، لقد أدرك فلورنتينو ذلك وسيضغط ريال مدريد أكثر من أجل التعاقد مع هالاند“.

ودون بنزيما، البالغ من العمر 34 عامًا، يفقد ريال مدريد قدرات كبيرة في هجومه وبالكاد تمكن من إزعاج برشلونة في الكلاسيكو، حيث لم يظهر لاعبون مثل لوكا يوفيتش أو ماريانو دياز القدرة اللازمة ليكونوا مهاجمين في ريال مدريد وعندما يصاب المهاجم الفرنسي بنزلة برد يرتعد النادي الملكي!

ولا توجد مشكلة من وجود هالاند وكيليان مبابي، المهاجم الذي يسعى خلفه ريال مدريد منذ فترة طويلة، وذلك نظرا لأن وجود المهاجم النرويجي بات ضروريا.

HAALAND BULLIED UPAMECANO ON THIS GOAL 😱 pic.twitter.com/FvXmiltFR8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2021

ولا شك أن الهزيمة الثقيلة في الكلاسيكو أثارت الرعب في ريال مدريد ودفعته لشحذ الهمم خاصة وأن برشلونة لعب بحرية كبيرة وكان ريال مدريد ضعيفًا للغاية على أرضه.

ووفقًا لوكيل أعمال هالاند ووالده، فإن المنافسة حاليا تنحصر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. إذ يبحث بيب غوارديولا المدير الفني لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عن مهاجم يحل محل سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي لحامل لقب البريميرليغ الذي خسره الفريق في يونيو/حزيران الماضي ولم ينجح في التعاقد مع بديل له.

وفي المقابل يريد ريال مدريد اقتناص الثنائي مبابي من باريس سان جيرمان مجانا في نهاية الموسم إضافة إلى هالاند من بروسيا دورتموند ليشكل قوة ضاربة إلى جوار بنزيما.