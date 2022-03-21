أنشيلوتي في مرمى الانتقادات بعد سقوط ريال مدريد برباعية في الكلاسيكو أمام برشلونة

ألقت وسائل إعلام إسبانية باللوم على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد؛ عقب الخسارة المذلة 0/4 من برشلونة في الكلاسيكو، أمس الأحد، في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ”أس“ اليومية في عنوانها ”انتحار أنشيلوتي“، مشيرة إلى قراره بوضع لاعب الوسط لوكا مودريتش (36 عاما) في مركز المهاجم الوهمي خلف فينيسيوس جونيور ورودريغو، في غياب هداف الدوري كريم بنزيما للإصابة.

كارلو أنشيلوتي يتقدم بإعتذار لجماهير #ريال_مدريد بعد خسارة فريقه أمام #برشلونة برباعية نظيفة : هذا خطئي. كيف أشرح لكم الهزيمة ؟ بكل بساطة .. برشلونة لعبوا افضل منا وتسجيل هدفين سهل المباراة لهم.#كلاسيكو_الأرض #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/Rw892wgfrO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وأضافت الصحيفة ومقرها مدريد: ”في يوم كان أكثر شيء منطقي فيه تعويض غياب كريم بنزيما بأبسط تغييرات ممكنة، فعل أنشيلوتي النقيض وكلفت قراراته الفريق الإذلال على مر العصور“.

واعترف المدرب الإيطالي بمسؤوليته فور الهزيمة، وقال للصحفيين: ”خطتي كانت منح الفريق سيطرة أكبر وضغطا أفضل في الأمام لكن لم تفلح، قلت للاعبين إنني المخطئ“.

وبعد التأخر بهدفين في الشوط الأول قرر أنشيلوتي إجراء تغييرات أكثر واعتمد على ثلاثي في قلب الدفاع، وكان الهدف تأمين الدفاع، لكنه تسبب في إخفاق أكبر.

تشافي يتحدث عن فوز #برشلونة على #ريال_مدريد برباعية في كلاسيكو الأرض – كنت أتوقع مباراة .. أصعب – أنا لست بحاجة إلى المديح والمجد .. أفضل أن يحصل عليه اللاعبون. – لا أشعر أن هذا انتصار شخصي بل هو انتصار جماعي، انتصار لمشجعي برشلونة. – المجد سيعود لعائلة برشلونة. pic.twitter.com/Y6pWREukwK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ في عنوانها الرئيسي: ”تيبو كورتوا أنقذ ريال مدريد من إذلال أكبر“، مشيرة إلى أن الحارس تصدى لأربع فرص خطيرة على الأقل لمضاعفة النتيجة.

وتابعت: ”إنها صفعة مؤلمة على الوجه. جاء برشلونة إلى مدريد وتلاعب بمتصدر الدوري الذي لم يتم التعرف عليه“.

وكانت وسائل الإعلام المناصرة لبرشلونة في حالة نشوة.

تشافي: المستقبل يبدو مشرقا أمام برشلونة https://t.co/5SRMR9kyLt pic.twitter.com/LpbHVKahgO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية الرياضية: ”برشلونة عاد وكانت إهانة تامة في مدريد. تلاعب بالمتصدر وأنهى سلسلة هزائم في القمة“.

ولم يفز برشلونة على ريال مدريد في ثلاث سنوات، وهو سجل كارثي أظهر تعثر النادي حتى تولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق، في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة ”سبورت“: ”تشافي غير التاريخ“.

وواصلت: ”أراد تشافي تغيير العقلية الانهزامية. مشروعه للمستقبل، بهذه النتائج الجيدة منذ بداية العام، كان بحاجة إلى دفعة. ولا يوجد أفضل من الفوز بالقمة في سانتياغو برنابيو لإثبات أن برشلونة أصبح من العظماء مجددا“.

ورغم الخسارة ما زال ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويملك 66 نقطة من 29 مباراة، مقابل 54 نقطة من 28 مباراة لبرشلونة في المركز الثالث.