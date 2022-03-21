رياضة

أنشيلوتي في مرمى الانتقادات بعد سقوط ريال مدريد برباعية في الكلاسيكو أمام برشلونة
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 15:49 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 16:10 GMT

أنشيلوتي في مرمى الانتقادات بعد سقوط ريال مدريد برباعية في الكلاسيكو أمام برشلونة

قرار أنشيلوتي بوضع لوكا مودريتش في مركز المهاجم الوهمي خلف فينيسيوس جونيور ورودريغو في غياب هداف الدوري كريم بنزيما للإصابة، جلب الانتقادات لأنشيلوتي.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

ألقت وسائل إعلام إسبانية باللوم على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد؛ عقب الخسارة المذلة 0/4 من برشلونة في الكلاسيكو، أمس الأحد، في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ”أس“ اليومية في عنوانها ”انتحار أنشيلوتي“، مشيرة إلى قراره بوضع لاعب الوسط لوكا مودريتش (36 عاما) في مركز المهاجم الوهمي خلف فينيسيوس جونيور ورودريغو، في غياب هداف الدوري كريم بنزيما للإصابة.

وأضافت الصحيفة ومقرها مدريد: ”في يوم كان أكثر شيء منطقي فيه تعويض غياب كريم بنزيما بأبسط تغييرات ممكنة، فعل أنشيلوتي النقيض وكلفت قراراته الفريق الإذلال على مر العصور“.

واعترف المدرب الإيطالي بمسؤوليته فور الهزيمة، وقال للصحفيين: ”خطتي كانت منح الفريق سيطرة أكبر وضغطا أفضل في الأمام لكن لم تفلح، قلت للاعبين إنني المخطئ“.

وبعد التأخر بهدفين في الشوط الأول قرر أنشيلوتي إجراء تغييرات أكثر واعتمد على ثلاثي في قلب الدفاع، وكان الهدف تأمين الدفاع، لكنه تسبب في إخفاق أكبر.

وقالت صحيفة ”ماركا“ في عنوانها الرئيسي: ”تيبو كورتوا أنقذ ريال مدريد من إذلال أكبر“، مشيرة إلى أن الحارس تصدى لأربع فرص خطيرة على الأقل لمضاعفة النتيجة.

وتابعت: ”إنها صفعة مؤلمة على الوجه. جاء برشلونة إلى مدريد وتلاعب بمتصدر الدوري الذي لم يتم التعرف عليه“.

وكانت وسائل الإعلام المناصرة لبرشلونة في حالة نشوة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية الرياضية: ”برشلونة عاد وكانت إهانة تامة في مدريد. تلاعب بالمتصدر وأنهى سلسلة هزائم في القمة“.

ولم يفز برشلونة على ريال مدريد في ثلاث سنوات، وهو سجل كارثي أظهر تعثر النادي حتى تولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق، في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة ”سبورت“: ”تشافي غير التاريخ“.

وواصلت: ”أراد تشافي تغيير العقلية الانهزامية. مشروعه للمستقبل، بهذه النتائج الجيدة منذ بداية العام، كان بحاجة إلى دفعة. ولا يوجد أفضل من الفوز بالقمة في سانتياغو برنابيو لإثبات أن برشلونة أصبح من العظماء مجددا“.

ورغم الخسارة ما زال ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويملك 66 نقطة من 29 مباراة، مقابل 54 نقطة من 28 مباراة لبرشلونة في المركز الثالث.

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