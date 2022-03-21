رياضة

سكاي: ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وسيرحل بنهاية الموسم
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 14:45 GMT

سكاي: ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وسيرحل بنهاية الموسم

ديبالا انتقل من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو وشارك الموسم الحالي في 13 هدفا وصنع 6 في 1929 دقيقة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وبالتالي سيرحل مجانا بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت“ فإن ديبالا البالغ من العمر 28 عاما سيرحل بنهاية الموسم الحالي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وأضافت الشبكة أن مديري يوفنتوس عقدوا اجتماعا مع حاشية لديبالا وقد استمر أقل من ساعتين، لكن نتيجة الاجتماع جاءت سلبية، وسيغادر اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة الشهيرة أن عرض يوفنتوس المالي لديبالا سيوفر راتبا ثابتًا أقل من الراتب الذي يحصل عليه في العقد الحالي (حوالي 6 ملايين يورو) بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت التي إذا تم الوصول إليها  سيحصل ديبالا على حوالي 10 ملايين، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه شفهيا في أكتوبر الماضي.

تأكيد فابريزيو رومانو
كما كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع ”تويتر“: ”ليس هناك أي اتفاق بين يوفنتوس وديبالا“.

وأضاف: ”ديبالا لن يوقع على العقد الجديد في الظروف الحالية، ومن المقرر أن يغادر في صفقة حرة الصيف المقبل“.

واختتم رومانو: ”أصبح موقف يوفنتوس واضحًا الآن بشأن التجديد لديبالا، بعد انتهاء جلسة اليوم مع وكيل النجم الأرجنتيني“.

وانتقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو. وشارك الموسم الحالي في 13 هدفا وصنع 6 في 1929 دقيقة، وبالمجمل لعب 283 مباراة مع البيانكونيري سجل فيها 113 هدفا وصنع 48.

وعلى مستوى الألقاب حصل ديبالا مع يوفنتوس على 5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 في كأس إيطاليا و3 في كأس السوبر الإيطالي، كما صعد مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين موسمي 2014/2015 و2016/2017.

مشادة مع  آليغري
وكان ديبالا قد دخل قبل أيام في مشادة كلامية مع ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، حول مواعيد التدريبات.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن ديبالا وخوان كوادرادو ذهبا إلى آليغري، وطلبا تعديل مواعيد التدريبات قبل المباريات، ومنح اللاعبين المزيد من الراحة.

ورد ماسيميليانو آليغري على ديبالا بشكل حاد، قائلًا: ”أنت تحديدًا من يطلب ذلك يا باولو!“.

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