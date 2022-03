سكاي: ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وسيرحل بنهاية الموسم

أكدت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس وبالتالي سيرحل مجانا بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت“ فإن ديبالا البالغ من العمر 28 عاما سيرحل بنهاية الموسم الحالي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

There’s NO agreement between Juventus and Paulo Dybala. He will not sign a new deal at current conditions, while his contract runs out in June – he’s set to leave as free agent @SkySport 🚨🇦🇷 #Dybala

Juventus position is now clear after meeting with Dybala’s agent today morning. pic.twitter.com/Ubmg0uH7RQ

