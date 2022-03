أرقام رائعة لأوباميانغ في فوز برشلونة على ريال مدريد

حقق برشلونة انتصاره الأول على منافسه التقليدي ريال مدريد في اخر سبع مواجهات بين الفريقين في الكلاسيكو في الليغا، ولم يكن مجرد فوزا بكل انتصارا ساحقا شهد العديد من الأرقام القياسية.

وفرض تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة كلمته في سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو وأثبت لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة جاءت في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

وخاض ريال وبرشلونة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا، لكن ما فعله برشلونة في سانتياغو برنابيو الليلة أثبت أن النادي الكتالوني تطور كثيرا تحت قيادة تشافي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم الخسارة حافظ ريال مدريد على الصدارة برصيد 66 نقطة من 29 مباراة بفارق تسع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة أقل.

وقالت إحصائيات OPTA إن المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ أصبح أول لاعب يشارك بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في أول ظهور له في الكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين عندما سجل هدفين وصنع ثالث في الفوز الكبير للنادي الكتالوني.

كما أن مهاجم آرسنال السابق سجل في كافة لقاءاته الخمسة الأخيرة مع ريال مدريد (ستة أهداف) ، مما جعله أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية ضد ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين (الليغا ودوري أبطال أوروبا).

3 – @FCBarcelona's Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 is the first player to be directly involved in three goals in his first appearance in #ElClásico in all competitions in the 21st century (two goals and an assist). Impressive. pic.twitter.com/b8HIZYFEKP

— OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022