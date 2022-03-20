أرقام رائعة لأوباميانغ في فوز برشلونة على ريال مدريد

حقق برشلونة انتصاره الأول على منافسه التقليدي ريال مدريد في اخر سبع مواجهات بين الفريقين في الكلاسيكو في الليغا، ولم يكن مجرد فوزا بكل انتصارا ساحقا شهد العديد من الأرقام القياسية.

وفرض تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة كلمته في سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو وأثبت لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة جاءت في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

#برشلونة يصدم #ريال_مدريد برباعية نظيفة في سانتياغو برنابيو ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الإسباني بفارق 3 نقاط فقط عن إشبيلية الثاني و12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.#كلاسيكو_الأرض #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/6CFkoseIo9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وخاض ريال وبرشلونة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا، لكن ما فعله برشلونة في سانتياغو برنابيو الليلة أثبت أن النادي الكتالوني تطور كثيرا تحت قيادة تشافي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم الخسارة حافظ ريال مدريد على الصدارة برصيد 66 نقطة من 29 مباراة بفارق تسع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة أقل.

وقالت إحصائيات OPTA إن المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ أصبح أول لاعب يشارك بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في أول ظهور له في الكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين عندما سجل هدفين وصنع ثالث في الفوز الكبير للنادي الكتالوني.

كما أن مهاجم آرسنال السابق سجل في كافة لقاءاته الخمسة الأخيرة مع ريال مدريد (ستة أهداف) ، مما جعله أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية ضد ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين (الليغا ودوري أبطال أوروبا).

3 – @FCBarcelona's Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 is the first player to be directly involved in three goals in his first appearance in #ElClásico in all competitions in the 21st century (two goals and an assist). Impressive. pic.twitter.com/b8HIZYFEKP — OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022

وسجل أوباميانغ الآن عددًا من الأهداف لبرشلونة هذا الموسم (8 أهداف) أكثر مما سجله مع آرسنال (7) في الموسم ذاته وذلك بعد انتقاله من النادي اللندني للنادي الكتالوني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وافتتح أوباميانغ رباعية برشلونة في الدقيقة 29 بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من ديمبلي، واختتم أهداف الضيوف في الدقيقة 51.

وصنع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي قد يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم عقب نهاية عقده، 14 تمريرة حاسمة لزميله أوباميانغ ، أكثر من أي زميل آخر في مسيرته، حيث أصبح ديمبلي أكثر لاعب في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى يصنع أهداف برصيد سبعة أهداف متفوقا على زميله السابق ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وبنجامين بوريغو لاعب ستاد رين الفرنسي ولكل منهما ست تمريرات.