الكلاسيكو: شاهد فرحة تشافي الجنونية بعد تقدم برشلونة على ريال مدريد (فيديو)

أظهر تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة فرحة كبيرة، بعد تقدم فريقه على ريال مدريد خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني ”لا ليغا“.

والتقطت كاميرا المباراة تشافي وهو يجري في أرض الملعب ويطير فحًا بعد إحراز أراخو للهدف الثاني في مرمى ريال مدريد.

ويتقدم فريق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو.

افتتح أوباميانغ حفلة أهداف برشلونة بالهدف الأول مع حلول الدقيقة 29، بكرة من مجهود فردي رائع للفرنسي عثمان ديمبيلي الذي توغل من الجبهة اليمنى أنهاه وأرسل عرضية استقبلها أوباميانغ برأسية قوية في شباك الحارس تيبو كورتوا.

قطار ديمبلي يمرر عرضية بالمسطرة على رأس أوباميانغ هدية آرسنال لتشافي، والكرة في الشباك.#كلاسيكو_الأرض #ريال_مدريد #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/QHQGH1Mptx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وفشل البرازيلي فينيسيوس جونيور في معادلة النتيجة لريال مدريد بعد انفراد تام بمرمى تيرشتيغن ولكنه فشل في التجم بالكرة ليسقط أرضًا.

وجاء عقاب برشلونة سريعًا بالهدف الثاني الهدف الثاني عن طريق رونالد أراوخو والذي ارتقى لركلة ركنية وسدد رأسية متقنة في شباك الريال.

وحاول ريال مدريد العودة والاستفاقة إلا أن دفاع الفريق الكتالوني كان بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

لم ينتظر برشلونة طويلا حتى نجح فيران توريس، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وأحرز توريس الهدف الثالث بعد استلامه كرة بينية من فرينكي دي يونغ ومررها وسددها في المقص الأيسر لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ونجح أوباميانغ في تعزيز تقدم برشلونة وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 51 قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، إلا أن تقنية الفيديو أكدت الهدف.

لأول مرة منذ ٢٠١٨ يسجل برشلونة "٤" أهداف على الأقل في مرمى ريال مدريد 👀#ريال_مدريد_برشلونه #ريال_مدريد_برشلونه #ريال_مدريد pic.twitter.com/yDCh9Qtder — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة ليخطف المركز الثالث من أتلتيكو مدريد صاحب نفس الرصيد، ولكن يتقدم الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

وعلى الجانب الآخر استمر ريال مدريد في الصدارة رغم الهزيمة، حيث يمتلك الفريق الملكي 66 نقطة في جعبته.