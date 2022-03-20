رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة ويرتقي للمركز الثالث
تاريخ النشر: 20 مارس 2022 21:52 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2022 22:55 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة ويرتقي للمركز الثالث

رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة ليخطف المركز الثالث من أتلتيكو مدريد

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سحق فريق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني ”لا ليغا“.

وخطف برشلونة المركز الثالث بهذا الفوز الساحق، من أتلتيكو مدريد، بعد أن تساوى معه بعدد النقاط، ولكنه يسبق بفارق الأهداف.

افتتح أوباميانغ حفلة أهداف برشلونة بالهدف الأول مع حلول الدقيقة 29، بكرة من مجهود فردي رائع للفرنسي عثمان ديمبيلي الذي توغل من الجبهة اليمنى أنهاه وأرسل عرضية استقبلها أوباميانغ برأسية قوية في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفشل البرازيلي فينيسيوس جونيور في معادلة النتيجة لريال مدريد بعد انفراد تام بمرمى تيرشتيغن ولكنه فشل في التجم بالكرة ليسقط أرضًا.

وجاء عقاب برشلونة سريعًا بالهدف الثاني الهدف الثاني عن طريق رونالد أراوخو والذي ارتقى لركلة ركنية وسدد رأسية متقنة في شباك الريال.

وحاول ريال مدريد العودة والاستفاقة إلا أن دفاع الفريق الكتالوني كان بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

لم ينتظر برشلونة طويلا حتى نجح فيران توريس، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وأحرز توريس الهدف الثالث بعد استلامه كرة بينية من فرينكي دي يونغ ومررها وسددها في المقص الأيسر لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ونجح أوباميانغ في تعزيز تقدم برشلونة وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 51 قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، إلا أن تقنية الفيديو أكدت الهدف.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة ليخطف المركز الثالث من أتلتيكو مدريد صاحب نفس الرصيد، ولكن يتقدم الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

وعلى الجانب الآخر استمر ريال مدريد في الصدارة رغم الهزيمة، حيث يمتلك الفريق الملكي 66 نقطة في جعبته.

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