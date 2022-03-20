الكلاسيكو.. شتيغن يحرم فالفيردي من التسجيل.. وكورتوا يتصدى لأوباميانغ وديمبلي (فيديو)

أنقذ الحارس الألماني ”مارك آندري تير شتيغن“، والبلجيكي ”تيبو كورتوا“، فريقيهما برشلونة، وريال مدريد، من فرصة محققة في المباراة التي جمعت قطبي الكرة الإسبانية في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة الـ28 من الليغا، اليوم الأحد

وانسل ”فينيسيوس جونيور“ من خلف ”رونالد أراوخو“، ومرر كرة رائعة إلى فيدي فالفيردي الذي سدد أرضية ردها ”تير شتيغن“ بيسراه في الدقيقة السابعة لتتحول إلى ركلة ركنية.

كما تصدى ”تيبو كورتوا“ لفرصة مزدوجة من برشلونة، جاءت الأولى بعد تسديدة من بيير إيمريك أوباميانغ، ثم من عثمان ديمبلي في الدقيقة 12.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص في الشوط الأول، لكن افتتاح التسجيل كان من نصيب برشلونة الذي سجل له بيير إيميريك أوباميانغ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من عثمان ديمبلي الذي تلاعب بناتشو.

ووقع رونالد أراوخو الهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة 38.

ويتصدر ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي ”كارلو أنشيلوتي“ جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بعدما حقق 20 فوزًا، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بقيادة المدرب الإسباني الشاب ”تشافي هيرنانديز“ برصيد 51 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وحقق الفريق الكتالوني 14 فوزًا، وتعادل 9 مرات، وتلقى 4 هزائم.

قطار ديمبلي يمرر عرضية بالمسطرة على رأس أوباميانغ هدية آرسنال لتشافي، والكرة في الشباك.#كلاسيكو_الأرض #ريال_مدريد #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/QHQGH1Mptx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

تاريخ الكلاسيكو

بدأت مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يوم 13 مايو 1902، قبل 120 عامًا كاملة، وفاز برشلونة بنتيجة 3/1، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين، يوم 12 يناير الماضي، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3/2 في كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وتقابل الفريقان في 248 مباراة رسمية حتى الآن، ويتفوق ريال مدريد برصيد 100 فوز مقابل 96 لصالح برشلونة، و52 تعادلًا بين العملاقين.

وعلى مستوى الدوري الإسباني، تواجه الفريقان 183 مرة، فاز ريال مدريد 76 مرة، مقابل 72 فوزًا لبرشلونة، و35 تعادلًا.

ولم يخسر ريال مدريد أمام برشلونة في آخر 6 مباريات كلاسيكو جمعت بينهما في مختلف المسابقات، حيث فاز الميرنغي في آخر 5 مباريات، وتعادل في المواجهات التي سبقت هذه المباريات الخمس.

وهذه ثاني مباراة كلاسيكو لتشافي كمدرب، حيث خسر في المباراة الأولى بنتيجة 3/2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في يناير الماضي.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، صدارة هدافي الكلاسيكو عبر التاريخ برصيد 26 هدفًا، كما أنه أكثر من شارك في الكلاسيكو برصيد 45 مباراة بالتساوي مع الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الأسبق.